Choca avión en los Alpes franceses con 150 ocupantes, no descartan terrorismo

"El vuelo lanzó una llamada de socorro a las 10.47 hora local (09.47 GMT) en descenso a una altura de 5.000 pies (1.524 metros) en las proximidades de Barcelonette, en los Alpes de Haute Provence", señaló la Dirección General de la Aviación Civil francesa en un comunicado.

Un helicóptero de la Gendarmería confirmó el accidente del avión, de la compañía Germanwings, que hacía el trayecto entre Barcelona, España, y Düsseldorf, Alemania, y en el que viajaban 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, que se teme que hayan muerto, según el presidente francés, François Hollande.

Según los medios franceses, el avión pudo haberse estrellado en el Macizo de Trois Evéchés, una zona muy montañosa de los Alpes franceses.

Localizan fuselaje y algunos cuerpos

El secretario de Estado francés de Transportes, Alain Vidalies, informó que los helicópteros de rescate han localizado restos de fuselaje y algunos cuerpos en la zona en la que se estrelló el avión de la compañía Germanwings.

El sobrevuelo de los servicios de emergencia, según indicó a la emisora "Europe 1", ha permitido ver por el momento el armazón y "algunos cuerpos".

Los equipos de rescate, añadió, se han activado ya para dirigirse hacia la zona, "inaccesible por carretera" y ubicada cerca del municipio de Prads-Haute-Bléone.

Francia no descarta ninguna hipótesis

El Ejecutivo francés no descarta ninguna hipótesis, incluida la terrorista, en la investigación del accidente, informó un portavoz del Ministerio del Interior.

"Van a explorarse todas las pistas, incluida la terrorista, aunque esta última hipótesis no es la prioritaria", indicó Pierre-Henry Brandet, quien explicó que el avión realizó, según los primeros indicios, una "trayectoria anormal" antes de estrellarse.

Su comportamiento de vuelo y el hecho de que desapareciera del radar poco antes del choque activaron la alerta del control aéreo, añadió el portavoz ministerial.

Brandet se abstuvo de comentar las condiciones meteorológicas en el momento del accidente, que según la cadena especializada "Météo" eran óptimas, con un tiempo seco y un cielo totalmente despejado durante la mañana.

La investigación del accidente, según indicó en un comunicado la ministra de Justicia, Christiane Taubira, ha quedado en manos de la Fiscalía de Marsella, a la que se le van a facilitar "todos los medios para que sea llevada a cabo en las mejores condiciones en cuanto a tiempo y eficacia".