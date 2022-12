Choque entre tren y camión en EE. UU. dejó 55 heridos

El camión se había atorado en los rieles durante una maniobra de viraje a la izquierda y el conductor hizo lo posible por evitar el choque hasta el último momento; debido al impacto, uno de los vagones del tren de la empresa Amtrak se descarriló y quedó de lado.

La colisión fue la tercera de gravedad de un tren de pasajeros en menos de dos meses en Estados Unidos. En dos trágicas colisiones ferroviarias ocurridas en febrero en Nueva York y California siete personas perdieron la vida y 30 resultaron heridas.

El camión de carga se echó en reversa varias ocasiones durante la maniobra del conductor para dar la vuelta, dijo Leslie Cipriani, que grabó con su celular el choque mientras aguardaba sentada en su vehículo frente a una señal de alto.

Mientras el conductor intentaba retirar su unidad de las vías, Cipriani escuchó el sonido del tren y vio cuando las barreras golpearon el camión.

"Vi cuando (el conductor) salió apuradamente del camión al darse cuenta de que ya no le ganaría el paso al tren... Escuché el ruido de la máquina y pensé `Dios mío, va a suceder"', agregó.

El conductor resultó ileso, afirmó el elemento de la Patrulla de Caminos del estado de Carolina del Norte, Jeff Gordon.

El camión de carga con remolque, propiedad de la compañía Guy M. Turner Inc., en Greensboro, tenía permiso para transportar una carga máxima de 36.200 kilogramos (80.000 libras), dijo el portavoz del Departamento de Transporte estatal, Steve Abbott.

Se desconocía de inmediato el tipo de carga de la unidad en tanto que la compañía no respondió a las solicitudes para que hiciera declaraciones sobre el particular.

De los pasajeros afectados, 54 fueron llevados a hospitales con lesiones que no ponían en peligro sus vidas, dijeron funcionarios estatales de transporte. Una de las víctimas tenía lesiones más graves aunque se desconocían de momento los detalles.

Funcionarios de la Administración Federal de Transporte Ferroviario dijeron creer que 62 personas resultaron heridas. La discrepancia en las cifras no pudo ser aclarada de inmediato.

Algunas de las víctimas con lesiones menos serias fueron dadas de alta rápidamente de los hospitales y subieron a los autobuses que trasladarían a 173 pasajeros ilesos a Richmond, Virginia, para que tomaran otro tren, según funcionarios del Departamento de Transporte estatal.

Antes de la colisión, un policía había impedido el paso en el cruce posiblemente en un intento para facilitar la maniobra de vuelta al conductor del camión.

Cuando se le preguntó si el agente advirtió que venía el tren, la testigo, Cipriani, dijo: "Eso es lo que parecía".

El tren de Amtrak era el Carolinian, que cubre a diario el trayecto entre Charlotte, Carolina del Norte, y la Ciudad de Nueva York. Se dirigía a Nueva York cuando ocurrió la colisión.