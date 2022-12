Chris Harper Mercer, el autor del tiroteo en Oregón que dejó 10 muertos

Autoridades estadounidenses identificaron al autor del tiroteo en el que murieron 10 personas en una universidad de Oregón como Chris Harper Mercer, de 26 años, según informaron varios medios.

El nombre de Mercer fue dado por las cadenas CNN, CBS y NBC, aunque las autoridades oficialmente no lo han suministrado.

"Dos fuentes policiales han dicho a CBS News que el autor de los disparos fue identificado como Chris Harper Mercer", indicó esa cadena en su sitio web.

Previamente las autoridades habían señalado que el autor de la matanza tenía unos 20 años.

Según CNN, los investigadores han entrevistado a la familia de Mercer y a sus amigos más cercanos y han revisado sus cuentas en las redes sociales, en busca de pistas.

Los mismos informes de prensa señalan que Mercer no estudiaba en el centro universitario Umpqua Community College, de la pequeña localidad de Roseburg donde perpetró la matanza.

Obama hizo fuerte llamado al Congreso

El presidente estadounidense, Barack Obama, lamentó el tiroteo registrado en un centro estudiantil de Roseburg, Oregón, que dejó 10 personas asesinadas y otras 20 heridas. En su intervención, el mandatario norteamericano hizo un nuevo llamado al Congreso para que legisle para controlar el acceso a armas en ese país.

“Nuestras oraciones y pensamientos no son suficientes para el control de armas en los Estados Unidos”, reprochó Obama al legislativo. "De alguna forma, esto se ha tornado rutina. Mi respuesta, en esta sala, se volvió una rutina", agregó el jefe de Estado.