Christian Zerpa, otrora leal a Nicolás Maduro, piensa pedir asilo político en EE. UU.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia dijo que no quería mostrarse opositor al gobierno de Venezuela hasta estar en un lugar seguro con su familia.

Zerpa, que habló con Noticias Caracol, reveló que fue “en el mes de agosto del año pasado que llegué a la conclusión de que efectivamente tenía que hacerme un lado”.

“Hoy por hoy tengo que reconocer que sí tengo una cuota de responsabilidad” en la crisis que vive Venezuela, reconoció.

Y es que hay un fallo que le pesa haber firmado, y es el que inhabilitó a los diputados indígenas en las elecciones parlamentarias de 2015, quitándole así la mayoría a la oposición.

“No sabía que detrás de eso lo que había era una intención por parte de la cúpula del régimen para hacer incurrir a la Asamblea en desacato y poder anularla como expresión de la vida democrática del país (…) Pero por supuesto esa era la estrategia, poder tener una herramienta que le permitiera a Maduro seguir gobernando sin ningún tipo de control ni de elementos que se lo opusiera”, lamentó.

Aunque fue leal a Nicolás Maduro hasta el 16 de diciembre, cuando decidió huir, admitió que nunca antes Venezuela había vivido una crisis como la de los últimos años, “producto de malas políticas públicas, producto de la corrupción, producto de la falta de planificación”.

Según él, “hay una penetración de grupos guerrilleros que cuentan con el apoyo de las autoridades en el país”, y sobre el actuar de los narcotraficantes “hay una absoluta permisividad por parte de las autoridades y por parte de la Fuerza Armada Nacional”.

Así huyó

Para salir de su país sin despertar sospecha dijo que iría de vacaciones a Mérida. Luego por Táchira pasó a Colombia, donde dijo que “era un alto funcionario de Estado venezolano y que estaba huyendo, que mi vida corría riesgo”.

“Me autorizaron el ingreso a Colombia, cosa que agradezco porque hoy por hoy ese apoyo me permitió estar aquí” en EE. UU., relató.

En Miami dijo a las autoridades de inmigración que se dirigía a los parques de Orlando.

“Estando aquí sopesé el hecho de materializar la idea que ya traía que era no prestarme para la juramentación de Nicolás Maduro (…) Por cuanto me parecía que Maduro no se merece seguir gobernando Venezuela”, sostuvo.

