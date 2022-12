Cientos de impactantes testimonios hunden a Larry Nassar, exmédico del equipo de gimnasia de EE. UU.

El más reciente es el de la campeona olímpica Simone Biles. Durante la audiencia, se conocieron detalles de cómo sucedieron las agresiones.

Este martes inició el proceso de sentencia donde se determinará la condena contra Nasas, que oscila entre 40 a 125 años de cárcel.

Publicidad

Está previsto que cerca de 85 mujeres, de las 140 que lo señalan, testifiquen durante las audiencias. El doctor de 54 años ya purga una condena de 60 años por delitos de pornografía infantil.

"Traicionó mi confianza, se aprovechó de mi juventud y abusó de mí cientos de veces", dijo la exgimnasta Alexis Moore durante la vista en Lansing, Michigan.

"¿Está usted arrepentido por sus acciones y por todas las vidas que cambió para siempre?", añadió dirigiéndose directamente a Nassar, quien acudió vestido con el atuendo azul de su prisión.

Cabizbajo y sujetándose la cabeza con sus manos, Nassar escuchó a sus víctimas. Algunas quisieron hacerlo en persona mientras que otras lo hicieron anónimamente.

Publicidad

"Me robó la inocencia, la privacidad, la seguridad y la confianza", explicó en la corte la exgimnasta Jade Capua. Los abusos fueron "una experiencia que me cambió la vida, que me robó la inocencia demasiado joven".

"Estoy realmente orgullosa de ti", respondió la jueza Rosemarie Aquilina tras escuchar su testimonio. "Tu cicatriz se ha convertido en un potente altavoz. Gracias por tu coraje", añadió.

Publicidad

Biles también

El testimonio de Simone se unió a las más de 100 denuncias en contra del médico, quien trabajó para la Federación de Gimnasia de Estados Unidos por tres décadas.

En un comunicado publicado en Twitter, Biles dijo que había luchado con su decisión de hacer pública su historia cuando estalló el escándalo.

"La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica", escribió la campeona olímpica de 20 años.

Publicidad

"Pero últimamente me he sentido un poco rota y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. No tengo miedo de contar mi historia nunca más", añadió.

"Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar", agregó la diez veces campeona mundial de gimnasia.

Publicidad

El hombre de 54 años podría ser encarcelado de por vida tras conocerse la decisión frente a este caso.

Más sobre esta noticia: