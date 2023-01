Cientos de personas acompañaron a un hombre que enviudó por el tiroteo en El Paso

Antonio no tenía más familia que lo acompañara a despedir a su esposa, así que decidió que todos eran bienvenidos a la ceremonia.

Con música y abrazos, Antonio Basco, de 61 años, nunca pensó estar tan acompañado, pero en medio de la tragedia.

Perdió a su compañera con la que llevaba más de 20 años y única familia que tenía.

Unas 700 personas esperaron en fila bajo un calor de casi 38°c para presentar sus respetos.

Terminó recibiendo una avalancha de unos 10.000 mensajes y más de 900 arreglos florales, algunos de lugares tan lejanos como Asia, según The New York Times.

Antonio y su esposa no tuvieron familia, pero la comunidad lo hizo sentir que no estaba solo.

Vea más de esta tragedia:

Autoridades confirman que 20 personas murieron en tiroteo en El Paso, Texas Dos de las 22 víctimas fatales de masacre en El Paso murieron protegiendo con sus cuerpos a su bebé