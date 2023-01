Cierre de planta de Honda en Inglaterra dejará a 3.500 personas sin empleo

El ministro británico de Empresas, Greg Clark, calificó de "devastadora" la decisión de la empresa japonesa. La clausura se hará en el 2021.

En la conocida planta de Swindon se fabrican más de 100.000 vehículos Honda Civic al año, el 90% de los cuales se exporta a la Unión Europa (UE) y Estados Unidos.

"Honda ha anunciado, como parte de una reestructuración global, planes para cerrar su planta de Swindon en 2021, y a cambio fabricar y exportar el nuevo Modelo Civil a Europa desde Japón. Como ha dicho Honda, esta es una decisión comercial basada en unos cambios sin precedentes en el mercado global", dijo Clark en un comunicado.

"Pese a todo -añadió-, es una decisión devastadora para Swindon y el Reino Unido".

"Esta noticia es un golpe particularmente duro para miles de empleados cualificados y dedicados que trabajan en la fábrica, sus familias y todos aquellos empleados por la cadena de suministro", resaltó el titular de Empresas.

El ministro agregó que trabajará con los diputados de la zona afectada y con líderes empresariales, así como con los sindicatos, para asegurar que los afectados tengan nuevo empleo.

"El sector del motor -dijo- atraviesa por una rápida transición hacia nuevas tecnologías. El Reino Unido es uno de los líderes en el desarrollo de estas tecnologías, así que es profundamente decepcionante que esta decisión haya sido tomada ahora".

Por su parte, el vicepresidente de Honda Europa, Ian Howells, dijo hoy al programa "Today" de Radio 4 de la BBC que esta decisión no está relacionada con el "brexit", sino con unos cambios globales ante los que "debemos responder ahora".

Sobre la inversión, Howells dijo que ésta debe estar "centrada en otro lugar. No puede ser en el Reino Unido. Y este es realmente un desafío para nosotros a nivel global y no decisiones tomadas a nivel local por nosotros o por el Gobierno del Reino Unido".

El 29 de marzo, el Reino Unido se retirará de la UE sin acuerdo de transición si para entonces el Parlamento británico no aprueba el acuerdo con Bruselas sobre el "divorcio" del bloque europeo.