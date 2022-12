Cifra de heridos por choque de tren en Argentina aumenta a 80

La secretaría de Seguridad afirmó que hay "58 heridos, 5 con fracturas y ningún caso de gravedad".

Inmediatamente después del accidente, un grupo de pasajeros descargó su furia contra los trabajadores del ferrocarril, intentó atacar al conductor, rompió vidrios en la estación y arrojó piedras en las calles aledañas. Los pasajeros le gritaron "asesino" al conductor.

Intervino la policía, y el trabajador fue detenido y hospitalizado, mientras agentes antimotines imponían el orden.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo a la prensa que por el momento no se podía establecer la causa de que el tren en lugar de frenar se estrellara contra la barra de contención y acabara apretado entre el piso y el techo de la plataforma.

Equipos de rescatistas médicos, bomberos, y policías acudieron a evacuar el tren en la concurrida estación central Once, pero muchos pasajeros optaron por romper ventanillas para salir de los vagones cuyas puertas no se abrían.

"Hubo gente que voló por el impacto", dijo un testigo.

Por su parte, el vocero de la línea de trenes Sarmiento, Pablo Gunning, dijo que "sería imprudente dar una causa del accidente" y confirmó que ya se inició la investigación para determinar qué ocurrió.

La línea Sarmiento, que sirve a los suburbios del oeste de la capital argentina, habitualmente esta atestada de pasajeros, pero el accidente sucedió a las 7:25 a.m., hora local, del sábado.

Buenos Aires, Argentina