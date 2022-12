Cinco actos terroristas en Israel en plena visita de Joe Biden

Dos palestinos abrieron fuego contra un autobús cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén este miércoles, hiriendo gravemente a una persona, en un recrudecimiento de la violencia que coincide con la visita del vicepresidente estadounidense, Joe Biden.

Poco después del atentado, otro palestino fue abatido en Cisjordania ocupada cuando intentaba atacar con un puñal a miembros de las fuerzas israelíes de seguridad.

En total se produjeron seis ataques diferentes durante la visita de Biden, incluyendo un ataque con arma blanca el martes en Tel Aviv en el que murió un turista estadounidense y resultaron heridas 12 personas.

El ataque del martes tuvo lugar cerca de la zona portuaria de Jaffa en Tel Aviv, a proximidad del lugar donde el Biden mantenía una reunión con el expresidente de Israel Shimon Peres.

En un comunicado del departamento de Estado, Estados Unidos condenó "en los términos más enérgicos posibles los indignantes ataques terroristas" ocurridos el martes en Jaffa, Petah Tikvah y Jerusalén que le costaron la vida al estadounidense Taylor Allen Force.

Taylor Allen Force, 29 años, oriundo del estado de Texas, era un veterano del ejército.

Este miércoles, Biden tiene previsto reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén y el presidente palestino, Mahmud Abas, en Ramala.

Un portavoz de la policía dijo que se habían endurecido las medidas de seguridad en Jerusalén.

Los territorios palestinos, Jerusalén e Israel son escenario desde el 1 de octubre pasado de una ola de violencia que ha dejado 188 muertos palestinos, 28 israelíes, dos estadounidenses, un eritreo y un sudanés, según un recuento de la AFP.

La mayoría de los palestinos fallecidos eran autores o supuestos autores de ataques contra israelíes y fueron ultimados por las fuerzas de seguridad del Estado de Israel.

Varios ataques

El miércoles dos palestinos abrieron fuego primero desde el automóvil en que circulaban contra un autobús en el sector judío ultraortodoxo del norte de Jerusalén, dijo la policía.

Un automovilista israelí detuvo su coche y disparó contra los palestinos, agregó la fuente.

Los atacantes huyeron en dirección de la Ciudad Vieja, donde volvieron a disparar, hiriendo gravemente a un hombre de 50 años, indicaron las fuentes que señalaron que el herido podría ser un palestino.

Los dos atacantes fueron abatidos por la policía.

En otro incidente, un palestino trató de acuchillar a miembros de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania ocupada y fue abatido, informó el ejército israelí.

El martes se produjeron otros tres ataques, dos en Jerusalén y otro en Petah Tikvah.



Sin perspectivas de acuerdo

En el plano diplomático, las complejas relaciones entre Israel y Estados Unidos ya habían sufrido un golpe el martes tras revelarse, horas antes de la visita de Biden, que el primer ministro israelí declinó una invitación de la Casa Blanca para reunirse con el presidente estadounidense Barack Obama.

Para Estados Unidos, el propio gobierno de Israel había solicitado un encuentro "el 17 o 18 de marzo", y hace dos semanas la Casa Blanca fijó la cita para el 18.

Según su oficina, Netanyahu no quiere interferir en las primarias que se celebran antes de la elección presidencial en Estados Unidos.

La visita de Biden se produce en un momento en que Obama ya advirtió que no va a haber un acuerdo de paz amplio entre israelíes y palestinos antes del final de su mandato, en enero de 2017.

En la agenda de Biden está programada la discusión sobre la ayuda militar que Estados Unidos entrega a Israel, que actualmente asciende de 3.100 millones de dólares, a lo que se suma el gasto destinado al programa de misiles.

Biden y Netanyahu también van a discutir la estrategia en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.

En tanto, el alto cargo palestino Ahmed Majdalani dijo que no esperaba "nada" de la visita de Biden.

"Biden solamente viene a la región para hablar de la guerra contra el terrorismo en Siria y no por nosotros", señaló.

Después de su visita a Israel y los territorios palestinos, Biden viajará a Jordania.