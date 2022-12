Civiles en Alepo no se atreven a salir de sus casas pese al cese del fuego

La ONU anunció el viernes que no se llevaría a cabo ninguna evacuación de heridos de los barrios rebeldes de Alepo, y los corredores humanitarios seguían desiertos, en el segundo día de una tregua "humanitaria" prolongada por Moscú.

Naciones Unidas confirmó este viernes que no habrá evacuaciones de heridos en los barrios controlados por la oposición, mientras que Rusia prolongó la "pausa humanitaria" hasta el sábado por la noche, aunque acusó a los combatientes de impedir la salida de los rebeldes del este de Alepo, donde viven unas 250.000 personas.

Acusados por los occidentales de cometer "crímenes de guerra" en Alepo, el régimen del presidente Bashar al Asad y su aliado ruso suspendieron desde el martes los bombardeos mortales lanzados desde el 22 de septiembre sobre los barrios del este de la segunda ciudad de Siria y que provocaron cientos de muertes de civiles.

Sin embargo, Naciones Unidas explicó que retardaba las primeras evacuaciones de heridos previstas para este viernes porque no estaban "garantizadas las condiciones de seguridad" y que el personal de ayuda en urgencias no había podido por ahora llegar hasta el terreno.

Según la ONU, 200 heridos y enfermos necesitan de forma urgente ser evacuados de los barrios de Alepo controlados por rebeldes, y donde viven 250.000 personas.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, acusó el jueves a los rebeldes sirios de "violar el cese del fuego" e "impedir la evacuación de la población". Rusia acusó también a los rebeldes de intimidación.

"No hubo movimiento en los corredores de los barrios del este. Por ahora no vimos ningún movimiento ni de residentes ni de combatientes", confirmó el director del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

"El presidente ruso decidió prolongar 24 horas la pausa humanitaria en la región de Alepo", anunció en Moscú un alto responsable del Estado Mayor ruso. Según esto, la tregua debería terminar el sábado a las 19H00 (16H00 GMT).

"Los corredores humanitarios para que salgan los civiles [de Alepo] siguen bloqueados por terroristas, que disparan contra ellos", denunció Rudskoi, agregando que los rebeldes "aprovechan el alto el fuego" para preparar una ofensiva de gran amplitud.

Siete civiles "consiguieron dejar" Alepo, según Rudskoi.

Un corresponsal de la AFP situado en el final de uno de los corredores en el barrio de Bustan al Qasr, del lado controlado por el gobierno sirio, tampoco vio movimiento el viernes por la mañana, y señaló que sOlo ocho personas pasaron el jueves.

"Agresión flagrante"

Antigua capital económica de Siria, Alepo se convirtió en un símbolo de la guerra que destruye el país desde marzo de 2011 y que ya dejó más de 300.000 muertos.

Disparos de obuses de los rebeldes contra los barrios del oeste de Alepo dejaron un muerto y tres heridos, según la televisión estatal.

Por otro lado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a "todas las partes" del conflicto de "violaciones de las leyes humanitarias internacionales", denunciando que el asedio y el bombardeo de Alepo Este constituyen "crímenes de alcance histórico".

Ningún convoy de ayuda de Naciones Unidas ha entrado en Alepo desde el 7 de julio y a finales de octubre ya no van a quedar raciones de alimentos, según advirtió el jueves el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Con todo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que está "preocupado" por el avance hacia el Mediterráneo de una flota naval rusa con el único portaaviones ruso en servicio, que podría "participar en las operaciones" aéreas en Siria.

Por su parte, el ejército sirio denunció la "agresión flagrante" de Turquía tras los bombardeos dirigidos el jueves en el norte de Alepo contra las milicias kurdas y amenazó con "confrontar con todos los medios disponibles" cualquier intento de la fuerza aérea turca "de violar de nuevo el espacio aéreo sirio".