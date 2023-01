Clarinetista lleva un mes encerrada por un trino que no les gustó a funcionarios de Nicolás Maduro

La joven denunció que su salida de la Orquesta Filarmónica Nacional se debía a su posición política. Madre de la joven denuncia que la han torturado.

“El día de hoy, después de la novena función del Popol Vuh, me comunican que mi contrato fue rechazado porque he firmado en contra del régimen”, fueron las palabras de Karen Palacios que disgustaron a miembros del oficialismo.

Su madre denunció que cinco días después de escribir el tweet, es decir el primero de junio, funcionarios de inteligencia militar la detuvieron, sin orden judicial y bajo engaño.

“Hombres sin identificar nos dijeron que eran del sistema nacional de orquesta, que eran profesores. Ellos nos dijeron que la iban a llevar al Palacio de Miraflores, a una oficina de atención a la víctima, pero no era así”, relató Judith Pérez, madre de la artista de 25 años.

Karen Palacios estuvo aislada durante un mes en los sótanos de la división de inteligencia militar. Su madre solo ha podido verla en dos oportunidades y teme por su vida, ya que sufre depresión severa.

El 18 de junio la joven músico fue traslada a un tribunal. Le imputaron el delito de instigación pública y aunque el juez ordenó libertad bajo medida de presentación, aún continúa detenida y fue trasladada a una cárcel de mujeres de alta peligrosidad.

El foro penal contabiliza 590 presos políticos, entre ellos 62 mujeres.

