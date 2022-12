Clinton 1 – 0 Trump: la demócrata brilló en el primer debate presidencial

Victoria por puntos

Para tres especialistas, Clinton tuvo un mejor desempeño que Trump en el debate, pero esa superioridad no fue clara e indiscutida. Heaney señaló que "no hubo un nocáut. Si hubo un vencedor, se puede decir que fue con una victoria por puntos".

Para el diario Washington Post, Clinton apareció por momentos "muy ensayada y robotizada" pero estuvo "muy bien preparada" y fue superior a Trump, quien "simplemente no estaba correctamente preparado para el debate".

¿Tiene Donald Trump suficiente olfato para estar al frente del gobierno de Estados Unidos? En todo caso, según los internautas, inhaló y resopló bastante durante el primer debate con su rival Hillary Clinton.

Desde los primeros minutos del duelo verbal televisado del lunes en la noche, el candidato republicano pareció tener molestias en sus senos nasales, sin poder reprimir repetidos resoplidos.

Ello fue muy comentado en las redes sociales este martes, con diversos hashtags como #Sniffles, #TrumpSniffles, #Trumpsniffling.

Los observadores se preguntan con humor si el magnate inmobiliario va devolver a Hillary la neumonía, aludiendo al lema del candidato republicano "Devolver la grandeza a Estados Unidos" y a la enfermedad que hace dos semanas dejó a Clinton fuera de combate por varios días.

El humorista Stephen Colbert bromeó que Trump "sonaba como si estuviese combatiendo un resfrío con un poco de cocaína".

Otros internautas parodiaron con ironía imágenes o videos de personas inhalando pegamento o cocaína, comparándolas con las de Trump durante el debate.

Inclusive Howard Dean, un ex líder demócrata, evocó esa posibilidad en un tuit, provocando la ira de los seguidores del magnate.