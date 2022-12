Clinton tuvo un malestar y abandonó ceremonia del 11-S en Nueva York 

La candidata demócrata Hillary Clinton tiene neumonía, un diagnóstico revelado después de que este domingo un malestar provocado por deshidratación le obligara a abandonar antes de tiempo los actos conmemorativos del 15° aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.

El incidente se produjo en la Zona Cero de Manhattan, cuando Clinton, de 68 años, pareció perder el equilibrio y se retiró de la ceremonia con ayuda, lo que hizo resurgir las dudas sobre su estado de salud y ofreció a Donald Trump un nuevo frente en el que atacar a su contrincante a la Casa Blanca.

Hillary Clinton 9/11 NYC pic.twitter.com/q9YnsjTxss — Zdenek Gazda (@zgazda66) 11 de septiembre de 2016

"Durante la ceremonia, ella padeció un golpe de calor, y se retiró al apartamento de su hija (Chelsea), y se está sintiendo mucho mejor", indicó su equipo de campaña en un comunicado, antes de que la doctora Lisa Bardack examinara a la exsecretaria de Estado en su hogar en Chappaqua, Nueva York.

"Clinton había estado sufriendo tos relacionada con alergias. El viernes, luego de una evaluación de control por su persistente tos, se le diagnosticó una neumonía", dijo Bardack en un comunicado divulgado por el equipo de campaña.

"Se le dieron antibióticos y se le recomendó descansar y modificar su agenda. Mientras estaba en el acto de esta mañana, ella se acaloró y deshidrató. La acabo de examinar y ahora ella está rehidratada y se recupera bien", añadió.

Horas después, la exprimera dama salió de casa de su hija en aparente mejor estado, sonrió ante los medios y posó junto a una niña antes de abordar un automóvil.

"Me siento muy bien, es un hermoso día en Nueva York", declaró Clinton.

No obstante, un asistente de alto rango de su campaña indicó que "se estaba discutiendo" si realizará un viaje a California planificado para el lunes en un acto de recaudación de fondos.

La semana pasada, la candidata había tosido en repetidas ocasiones mientras pronunciaba un discurso en Cleveland y su voz se escuchó como un susurro varias veces.

La exprimera dama desestimó las "teorías conspirativas" que circulan en internet sobre su salud, diciendo que la tos fue por una alergia y mencionando un informe detallado de su médico que declara que está en buenas condiciones para ejercer de presidenta.

Su contrincante presidencial, Donald Trump, no había comentado por el momento los acontecimientos, pero es de esperar que intente aprovecharlo para echar más leña al fuego, después de haber puesto en duda la "fortaleza mental y física" de su contrincante para ejercer las labores de presidenta.

"La lista de Trump es mayor"

Este episodio llega además tras la polémica surgida después de que Clinton llamara "deplorables" a la mitad de los votantes de Trump, durante un acto para recaudar fondos la noche del viernes en Nueva York.

"Para generalizar de una forma exagerada, podrías poner a la mitad de los partidarios de Trump en lo que llamo una cesta de deplorables", lanzó Clinton en la gala "LGBT for Hillary", un evento que suele estar cerrado a la prensa, pero que esta vez fue ante las cámaras de televisión.

El sábado se retractó de sus palabras y reconoció en un comunicado: "Anoche fui extremadamente generalista y eso nunca es buena idea. Me arrepiento de haber dicho la 'mitad', eso estuvo mal".

"Wow, Hillary Clinton fue tan insultante con mis simpatizantes, millones de personas increíbles y muy trabajadoras. ¡Creo que le costará en las encuestas!", respondió Trump el sábado en Twitter.

La candidata demócrata cometió "el peor error de la temporada" al lanzar ese "ataque grotesco contra los electores estadounidenses", añadió Trump en un comunicado.

Larry Sabato, un veterano en ciencias políticas de la Universidad de Virginia, calificó como un "error estúpido" el comentario de Clinton.

Sin embargo, Sabato afirmó que Trump no está en una posición sólida para capitalizar el error de Clinton.

"Donald Trump tiene una mayor lista de insultos a grupos e individuos. Clinton puede atenuar su error citando todas las transgresiones de Trump", añadió.