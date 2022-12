Coalición de derecha en Chile domina elecciones en principales municipios

La oposición de derecha chilena asestó este domingo un duro golpe a la coalición oficialista de Michelle Bachelet, con triunfos en las comunas más emblemáticas del país, incluida Santiago, lo que le allana el camino para recuperar el poder en las elecciones generales del próximo año.

"Es el primer paso para recuperar (la casa de gobierno de) La Moneda", celebró el presidente de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, uno de los dos partidos de la alianza opositora "Chile Vamos".

La alianza se impuso con un 38,46% de los votos frente a la coalición oficialista, que obtuvo el 37,09%, escrutados el 98,01% de los sufragios, según los cómputos oficiales del Servicio Electoral (Servel).

La abstención supera el 65%. En algunas comunas como Puente Alto, en el área metropolinata, solo el 21,6% acudieron a votar.

La oposición se quedó con las alcaldías de comunas emblemáticas como Santiago, Providencia, Maipú, Ñuñoa y Puente Alto.

"Arriba los corazones que vienen tiempos mejores", dijo por su parte el expresidente Sebastián Piñera, el más probable candidato único de este sector para las elecciones de noviembre de 2017, celebrando el triunfo en la comuna de Providencia de la derrotada excandidata presidencial Evelyn Matthei.

El multimillonario empresario, que antecedió a Bachelet en el cargo, ha postergado su decisión para marzo del próximo año. Las encuestas lo sitúan a él con las mejores opciones de recuperar el poder para la derecha.

"Tenemos que hacer mejor las cosas. Es lo que nos están pidiendo los ciudadanos", señaló de su lado la presidenta Bachelet, cuya popularidad se desplomó tras el estallido de un escándalo por acusaciones de corrupción que involucra a su hijo mayor.

"La Nueva Mayoría ha bajado su nivel de apoyo, debemos escuchar ese llamado de atención", agregó la mandataria, única mujer de la izquierda latinoamericana todavía en el poder. La víspera había asegurado que escuchará "con mucha atención la voz de los ciudadanos".

La derecha recupera Santiago

El abogado Felipe Alessandri dio otra de las sorpresas de la jornada al desbancar a la experimentada dirigente socialdemócrata Carolina Tohá del sillón de la comuna de Santiago.

El triunfo derechista en la comuna que concentra el poder político del país, le da un mayor impulso a las opciones de Piñera (2010-2014).

Del otro lado, la derrota de Tohá representa un durísimo golpe para el oficialismo y en especial para los planes del también expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), que aspira a quedarse con la nominación única del centro-izquierda.

"No podemos desconocer lo que las urnas nos han dicho", señaló este domingo Lagos.

En el derrotado oficialismo también suenan como eventuales candidatos en las primarias la senadora Isabel Allende -hija del exmandatario Salvador Allende- y el periodista Alejandro Guillier, favorito hasta ahora de los electores.

Bachelet no puede optar por ley a la reelección consecutiva.

Alta abstención

Unos 14,1 millones de ciudadanos estaban habilitados a votar por alcaldes y concejales de las 346 comunas del país este domingo, en las sextas elecciones locales desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La jornada se cerró con una abstención que superó el 65%, según datos parciales, en línea con lo que viene ocurriendo en las últimas elecciones desde la instauración del voto voluntario, en 2012.

Los comicios se desarrollaron en completa normalidad pero estuvieron marcados por un fuerte descontento ciudadano tras el estallido en los últimos meses de varios escándalos de corrupción política, incluido el que involucra al hijo de Bachelet y su nuera, investigados por eventual uso de información privilegiada y tráfico de influencia tras cerrar un millonario negocio inmobiliario.

"Hay un enojo hacia todo el sistema político ligado al sistema económico de una manera poco correcta", dijo a la AFP Claudia Araneda, tras sufragar en un colegio del centro de Santiago.

"Hay mucha desconexión y desconfianza en quienes ocupan cargos públicos o están presentándose de candidatos y la respuesta no ha sido fomentar otras alternativas sino abstenerse de votar", coincide Ignacio Torres, otro de los votantes.

Las encuestas previas anticipaban un ajustado triunfo del oficialismo.