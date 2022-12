Coca-Cola retirará un polémico ingrediente de todas sus bebidas que lo contengan

La compañía, con sede en Atlanta, indicó que el aceite vegetal brominado sigue siendo usado en algunas bebidas de Fanta y Fresca, así como en varias productos con sabores a cítricos y de fuentes de sodas.

El cambio se hará a sus bebidas a escala mundial, lo que significa que también eliminará el ingrediente en Canadá y Latinoamérica. Josh Gold, un portavoz de Coca-Cola, señaló que el elemento no se usa en muchos países.

El aceite vegetal brominado (BVO) ha sido el blanco de peticiones en Change.org de un adolescente de Mississippi quien solicitaba que fuera eliminado de Gatorade y Powerade. La agencia Associated Press reportó el domingo que Coca-Cola anunció el retiro del BVO de Powerade, después de que su rival Gatorade, de PepsiCo, lo hiciera el año pasado.

El lunes, Coca-Cola informó a través de un comunicado que todas sus bebidas son seguras y cumplen con las normas de los países en que son vendidas. Subrayó que el BVO es usado para mejorar la estabilidad de sus bebidas y evitar que ciertos ingredientes se descompongan.

Sin embargo, la compañía anunció que en los próximos meses retirará el ingrediente a fin de ser coherente con los ingredientes que utiliza en todo el mundo. Señaló que en lugar del BVO usará acetato isobutirato de sacarosa, que de acuerdo con Coca-Cola ha sido usado en bebidas por más de 14 años, y éster de glicerol de madera de rosina que se encuentra con mayor frecuencia en goma de mascar y bebidas.

Coca-Cola agregó que espera retirar el BVO de todas sus bebidas en Estados Unidos para finales de año. Los representantes de PepsiCo no pudieron ser localizados en un intento por saber si la compañía usa el ingrediente en otras bebidas.

A pesar de que las compañías defienden la seguridad de sus productos, varias han cambiado recientemente sus recetas mientras los consumidores optan cada vez más por alimentos que consideren naturales.

La tendencia hacia los alimentos naturales ha causado que algunas compañías eliminen ingredientes o químicos que resultan poco familiares, aunque su uso haya sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) y hayan sido usados por años.