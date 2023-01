¿Colapsará la Bolsa si Trump es sometido a un juicio político?

Enfrentado a un nuevo escenario de agitación, el presidente de Estados Unidos advirtió las consecuencias económicas de una posible destitución.

Ante las palabras de Trump, sobre un posible “hundimiento” de la economía si es sometido a juicio, lo que se plantean en la bolsa es si es o no posible.

¿Qué dijo Trump?

Sus comentarios surgieron luego de la condena el pasado martes del exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y de una declaración de culpabilidad de su exabogado, Michael Cohen.

Estos dos acontecimientos aumentaron los rumores de un posible ‘impeachment’ sobre Trump, especialmente si los demócratas dominan las elecciones de medio término en noviembre.

"Te diré algo, si alguna vez me someten a un juicio político, creo que el mercado colapsaría. Creo que todos serían muy pobres", dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox.

¿Está Trump en lo correcto?

Los analistas se mostraron escépticos, y aseguraron que sus declaraciones eran hiperbólicas. Aun así, dijeron que podría haber un golpe en el mercado bursátil si Trump se enfrenta a un proceso de destitución.

El jefe de estrategias de inversión de CFRA, Sam Stovall, predijo que las acciones podrían caer entre un 5 y un 10% o incluso un 20%, pero "no creemos que esto conduzca a una recesión y por lo tanto no dará como resultado una caída del baja".

¿Merece Trump crédito por el mercado alcista?

El S&P 500 se encuentra a una escasa distancia de su máximo histórico y el miércoles marcó, con más de 3.450 días, su mayor racha "alcista" de todos los tiempos.

A pesar de que este récord incluye la mayor parte de la presidencia de Barack Obama, Trump se ha atribuido el mérito de la fortaleza del mercado bursátil luego de recortes de impuestos y retrocesos regulatorios.

El historiador de Wall Street Charles Geisst estuvo de acuerdo en que esas políticas han beneficiado al mercado, pero dijo que el propio Trump no es clave para su continuación, porque éstas cuentan con el respaldo del Congreso.

"En su declaración asume que él es indispensable para los mercados. En realidad, es solo casualidad", dijo Geisst.

¿Cuáles son los riesgos de un ‘impeachment’?

En el peor escenario para Trump, podría enfrentar una eventual destitución después de un juicio político y las votaciones decisivas de ambas cámaras del Congreso.

Sería sucedido por el vicepresidente, Mike Pence, quien probablemente apoye políticas impositivas y regulatorias favorables al mercado y que probablemente respaldaría las políticas comerciales de Trump, que preocupan en Wall Street.

Pero el proceso de 'impeachment' por sí mismo podría dañar la economía si impacta en la confianza de las empresas y los consumidores.

¿Cuáles han sido las reacciones hasta el momento?

Hasta ahora, Wall Street ha ignorado las noticias referentes a Cohen y Manafort, con el Dow Jones cayendo el miércoles y el Nasdaq al alza.

Los especialistas consideran que las posibilidades de que Trump sea sometido a un juicio político son de un 45%, un nuevo récord, dijo el cofundador de DataTrek Research, Nicholas Colas, en una nota el jueves.

¿Cuáles han sido las reacciones a otros escenarios de ‘impeachment’?

Los expertos señalan dos precedentes para medir la reacción del mercado ante un posible juicio político.

En 1974, el presidente Richard Nixon se enfrentaba a una acusación tras las revelaciones sobre el escándalo de Watergate.

El período se asocia con una desaceleración económica luego de un aumento de los precios del petróleo.

El mercado bursátil ya estaba bajo presión a fines de 1998 cuando el presidente Bill Clinton fue sometido a un proceso de destitución por el escándalo sexual de Monica Lewinsky.

Pero más tarde las acciones se recuperaron y alcanzaron su máximo histórico en noviembre de 1998 antes de que Clinton fuera finalmente absuelto en el senado, en febrero de 1999.