Colombia aclara que su preocupación por Venezuela no es intromisión

"No vemos como una intromisión preocuparnos por Venezuela, no pueden pedirnos que no nos preocupemos", afirmó la canciller en una declaración a la prensa en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

Holguín aludió así a la respuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a un mensaje de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, en el que llamaba a la calma, apelaba a la democracia y sugería el diálogo con la oposición de ese país.

Publicidad

"Me va a venir a dar lecciones a mí de democracia el presidente Santos", afirmó Maduro, mientras que su canciller, Elías Jaua, reconoció después que están "de alguna manera dolidos" con el país vecino porque lo menos que esperan "es respeto a los asuntos internos de Venezuela".

"En Colombia siempre nos vamos a preocupar por Venezuela, porque queremos a Venezuela y nos duele Venezuela", subrayó Holguín.

Asimismo, lamentó: "los reclamos porque nos entrometemos en los asuntos del país o porque no decimos ni hacemos lo suficiente por la situación que vive Venezuela. Sectores venezolanos nos involucran como si la estabilidad de Venezuela pasara por Colombia".

El presidente Santos también había puesto a disposición del Gobierno de Maduro sus oficios para lograr un diálogo fructífero entre las partes enfrentadas en Venezuela, en reconocimiento al papel que jugó este país en el proceso de paz del Ejecutivo colombiano y la guerrilla de las FARC.

Publicidad

"El ofrecimiento que el presidente Santos hiciera de nuestros modestos oficios por si ellos lo requerían para buscar la paz y la estabilidad en Venezuela para nosotros es una frase dicha de corazón", subrayó Holguín.

La canciller puntualizó que Colombia "jamás" tomó como una intromisión las múltiples declaraciones del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez a favor de la paz en Colombia.

Publicidad

Venezuela vive desde hace varios días marchas que han derivado en algunos puntos en enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con otros grupos violentos que protestan contra las políticas del Gobierno, con un saldo de ocho muertos, decenas de heridos y detenidos.