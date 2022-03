Colombia debería revisar relación con Maduro tras acercamientos entre EE. UU. y Venezuela: analista

La decisión de Joe Biden de bloquear las compras de petróleo ruso parece estar directamente ligada a un movimiento político de las últimas horas: las reuniones en Caracas entre delegados del gobierno estadounidense y el régimen de Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela confirmó que se sentó con delegados de la Casa Blanca y calificó el acto como cordial y diplomático. “Poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo”, dijo.

Aunque no reveló detalles del encuentro con Estados Unidos, que no ocurría desde 2019, habló de lo que según analistas es el tema central: el petróleo.

“Venezuela está preparada, una vez recuperada PDVSA a nivel básico, estamos preparados para crecer: uno, dos, tres millones de barriles si hicieran falta para la estabilidad del mundo”, aseguró Maduro.

Y justamente en este tablero Venezuela podría suplir parte del aporte a Estados Unidos que suministraba Rusia, tras la prohibición anunciada por el presidente Joe Biden de importar energéticos rusos.

El analista Luis Vicente León considera que el conflicto podría extenderse y, si se logra retomar operaciones con empresas extranjeras, Venezuela podría aumentar considerablemente su producción.

“¿Qué busca? Dónde está el petróleo que pudiera salir al mundo para compensar los vacíos que deja Rusia por las sanciones. A la vuelta de dos años podrías ver a Venezuela otra vez montada en cerca de dos millones de barriles diarios”, señala Luis Vicente León, director de Datanálisis.

León sostiene que el diálogo en México que Maduro promete relanzar sería el escenario para concretar estas negociaciones.

“Lo que tú no puedes es no reconocer que si tú, por ejemplo, desde Colombia necesitas resolver un problema fronterizo, lo tienes que resolver con Maduro, te guste o no. ¿A quién afecta que en Venezuela no haya consulados colombianos?”, manifiesta.

Asimismo, considera que en este nuevo tablero diplomático países como Colombia deberían revisar su relación.

Nicolás Maduro aseguró que seguirán trabajando para lograr acuerdos con Estados Unidos y no descartan una nueva reunión en el futuro próximo.