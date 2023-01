Colombia demandará a Walmart por saco que relaciona al país con cocaína

El suéter navideño, que es distribuido en Canadá, tiene a un Papá Noel con tres líneas blancas que hacen alusión a la droga.

Colombia demandará a Walmart ante "un estrado judicial" por relacionar al país con la cocaína a través de la oferta y promoción de un suéter navideño en la web de la compañía en Canadá, anunció este martes Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

"Vamos a demandar a Walmart y le vamos a pedir una indemnización (...) Vamos a ver cuántas personas vieron la publicidad de Walmart en ese sentido y esa es la base para hacer un cálculo del daño contra Colombia", dijo Gómez en una entrevista con la W Radio.

Además, la defensa del Estado exigirá "una campaña de publicidad diez veces mayor a la que usó en este producto para divulgar la buena imagen de Colombia".

Promocionado en el portal canadiense de la cadena multinacional, el suéter tiene la imagen de Papá Noel sentado frente a una mesa azul con tres líneas blancas, y el mensaje "Let it snow" (en español, "Que nieve"). En la jerga estadounidense, "nieve" es una de las formas como se le llama a la cocaína.

Sin embargo, fue la descripción del producto lo que motivó la controversia: "A Papá Noel le encanta disfrutar del momento en que consigue la nieve colombiana de muy buena calidad", cita el texto que acompaña la prenda.

"Todos sabemos cómo funciona la nieve. Es blanca, en polvo y la mejor proviene de América del Sur", añade.

Una portavoz de Walmart confirmó a la AFP que la prenda fue retirada del sitio canadiense durante el fin de semana y que no había sido comercializada en las tiendas.

Sin embargo, no especificó cuánto tiempo estuvo a la venta.

Estos suéteres "no representan los valores de Walmart y no tienen lugar en nuestro sitio web", dijo la compañía en un comunicado, en el que ofreció sus disculpas.

Gómez está en contacto con una firma de abogados canadiense para tramitar la demanda en ese país.

El funcionario describió la publicidad como una "canallada de Walmart contra Colombia" porque, según él, "le hace daño" a la imagen de un país que lucha contra el azote del "narcotráfico".