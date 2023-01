Colombia no confirma autenticidad de comunicado sobre periodistas ecuatorianos secuestrados

No tiene elementos para asegurar que es cierto un documento en el que supuestos disidentes de las FARC informan de la aparente muerte del equipo de El Comercio.

"Hemos hecho el análisis e inteligencia de ese texto firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico", dijo en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Este miércoles circuló un comunicado aparentemente firmado por las disidencias de las FARC en el que asevera que los Gobiernos de Ecuador y Colombia "no quisieron salvarle la vida a los tres retenidos y se fueron por la vía militar, haciendo desembarcos en varios puntos donde se encontraban los retenidos lo cual produjo su muerte".

Ante lo anterior el Gobierno de Ecuador manifestó que verifica la información para establecer la situación del equipo formado por el periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60.

El equipo de prensa fue secuestrado el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas (noroeste), donde recababan información para El Comercio sobre las consecuencias de los ataques registrados en esa zona desde enero pasado.

El ministro de Defensa aclaró que la presencia de militares en la zona "es de control territorial" y que "no ha habido desembarcos ni operaciones especiales que no sean de conocimiento del Ecuador".

Además, el alto funcionario hizo un llamado para que este secuestro, que calificó de "terrible atentado contra la libertad de prensa", pueda "resolverse de la mejor manera posible".

Al mismo tiempo, aseveró que esta mañana les reiteró a los ministros de Defensa y del Interior de Ecuador "la voluntad de cooperación, coordinación y respeto por la línea de comunicación sobre este tema por parte de Colombia".

"Es nuestra decisión estar al lado de las autoridades de Ecuador para ponerle fin a este hecho del secuestro de los tres periodistas de ese país", afirmó.

