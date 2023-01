Colombia no desplegará tropas en la frontera para movilización de ayudas a Venezuela

Lo confirmó el canciller Trujillo, quien coordina con el secretario de Estado de EE. UU. cómo responder si Maduro impide el ingreso de las asistencias.

Carlos Holmes Trujillo afirmó que no habrá tropas porque “estamos hablando de ayuda humanitaria de organizaciones que tienen un papel en Venezuela como en Colombia”.

Entre tanto, las bodegas en el puente de Tienditas están organizadas para recibir las ayudas humanitarias internacionales, ya que en Colombia no serán entregadas.

El diputado Miguel Pizarro fue designado por el presidente interino Juan Guaidó para coordinar la asistencia internacional, cuya prioridad es reabastecer y dotar los hospitales.

Por su parte, Nicolás Maduro advierte que la única ayuda que reclama Venezuela es el levantamiento de las sanciones que le han impuesto al régimen.

"Con este show de la ayuda humanitaria mandan un mensaje: Venezuela no puede, Venezuela tiene que mendigar al mundo y Venezuela no le va a ‘mendingar’ nada a nadie en este mundo”, dijo el líder chavista.

“No somos mendigos de nadie”: Maduro rechaza ayuda humanitaria y anuncia despliegue de armamento En La Guajira hay preocupación por los refuerzos militares que el gobierno venezolano envió al paso fronterizo de Paraguachón. Los migrantes dicen que necesitan ayuda humanitaria en lugar de seguridad.