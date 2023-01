Colombia pedirá extradición de Aída Merlano a Juan Guaidó

El gobierno de Iván Duque dijo que aún no ha sido notificado de la recaptura de la excongresista, quien ofreció un millonario soborno a autoridades venezolanas.

Colombia se enteró de la recaptura de Aída Merlano, prófuga desde el primero de octubre de 2019, “a través de información de inteligencia de la Policía Nacional”, según un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia.

La cartera señaló que Interpol Colombia le pidió a la de Venezuela confirmar el suceso, registrado el lunes en Maracaibo, estado de Zulia, pero aún no ha recibido confirmación.

Agregó que como el país “no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, esperará a que un juez solicite la extradición de Merlano para hacer dicha petición “ante el legítimo Gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó”.



¿Cómo fue la recaptura de Aída Merlano?