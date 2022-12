Colombia ratifica reunión de Santos con Maduro en Quito

Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirán el próximo lunes en Quito para tratar la crisis fronteriza que mantienen ambos países, informó hoy el mandatario de Ecuador, Rafael Correa.

Correa expresó su satisfacción por la confirmación del encuentro, en el que él estará presente y también el gobernante de Uruguay, Tabaré Vázquez, en representación de las presidencias de turno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), respectivamente.

El gobernante estaba en un acto público en la provincia de Cañar cuando anunció el encuentro presidencial, del que dio detalles el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al indicar que los mandatarios se encontrarán en el palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador, a partir de las 14.00 hora local (19.00 GMT).

En una conferencia de prensa recordó que también fue en Quito donde el pasado sábado se reunieron las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodriguez y en ese encuentro se conversó sobre "de qué forma podría enrumbarse (encaminarse) el nivel de diálogo entre los dos países hermanos".

Pero en ese momento "todavía no había un acuerdo respecto a la fecha, a las circunstancias en que se podría producir" la cita y por ese motivo "no lo anunciamos", puesto que era necesario "lograr una aceptación de parte de los presidentes", agregó.

Tras nuevas conversaciones llevadas a cabo este lunes y martes por Patiño con ambos presidentes y con las cancilleres, la reunión finalmente se concretó, explicó el ministro.

En esas reuniones "hubo mucho dialogo y profundización de los temas que habíamos tratado aquí el día sábado y particularmente de las circunstancias en que se podría producir una reunión de esta naturaleza", agregó Patiño, quien declinó revelar detalles de la agenda de la conversación del lunes.

"No puedo anticipar la agenda", dijo al comentar que los presidentes "tienen algunos puntos" para abordar, pero sin dar información de los contenidos, sobre los que conversarán las cancillerías colombiana y venezolana hasta el lunes, señaló.

Sobre si ha existido algún condicionamiento de alguno de los presidentes para aceptar el diálogo, el ministro ecuatoriano tampoco quiso entrar en detalles y se limitó a señalar que en las conversaciones previas se ha tratado sobre aquellos asuntos que deberían abordarse.

"Pero yo no puedo revelar estos detalles, no es conveniente que lo haga, incluso, porque corresponde a un diálogo muy sincero entre ambos países", dijo.

Patiño también destacó la importancia de organismos como la Unasur y la Celac, que han actuado para favorecer el acercamiento y que permiten el diálogo político entre los Gobiernos cuando se producen contenciosos, remarcó.

"Lo importante no es tanto que haya un problema, sino que haya un espacio adecuado para tratarlo, que podamos tener ese espacio y ahora lo tenemos, ahora está demostrándose justamente la importancia que tiene contar con estos dos organismos", subrayó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el anuncio de la reunión que, adelantó, "no será fácil".

"Lo logramos, excelente noticia, el próximo lunes en Quito (...) ahí estaré en Quito dándole la mano al presidente Santos y sentándonos a conversar a fondo y de manera extendida todos los temas de la agenda para construir una nueva frontera de paz", señaló Maduro.

El jefe del Ejecutivo venezolano espera que de este encuentro salga "un pacto histórico de coexistencia, respeto y una relación de hermandad, cooperación, de beneficio mutuo" entre los dos países.

El Gobierno colombiano también confirmó que Santos asistirá al encuentro y su canciller, María Ángela Holguín, agradeció la gestión de los Gobiernos de Ecuador y Uruguay por "este esfuerzo que han hecho durante toda esta semana y todos estos días" para mediar entre Colombia y Venezuela en la crisis fronteriza.

"Nosotros siempre hemos estado dispuestos y abiertos al diálogo", añadió la canciller.

La crisis fronteriza comenzó el pasado 19 de agosto con el cierre del principal paso fronterizo, entre la ciudad colombiana de Cúcuta y las venezolanas de San Antonio y Ureña, ordenado por Maduro.

Posteriormente el mandatario extendió el cierre a la frontera entre La Guajira (Colombia) y Zulia (Venezuela) y a los pasos entre Arauca y Apure.

Desde el inicio de la crisis fronteriza al menos 1.482 colombianos han sido expulsados de Venezuela y unos 19.952 más han abandonado el país caribeño ante el temor a correr la misma suerte, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).