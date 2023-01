“Colombia y la corrupción”: el durísimo artículo del Financial Times

El periódico inglés hizo un examen de la justicia colombiana y señaló que se ha politizado. Además, se refirió al caso de Luis Fernando Andrade.

El artículo, titulado ‘Colombia y la corrupción: el problema del legalismo extremo’, usa el caso del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura como ejemplo.

Afirma que Andrade, actualmente en detención domiciliaria, hasta hace unos meses era considerado un funcionario ejemplar, pero ahora enfrenta cargos de corrupción por el caso Odebrecht.

“El señor Andrade se enfrenta al cargo de ‘interés indebido en la adjudicación de un contrato’, un término nebuloso que significa esencialmente que fue influenciado por otros que aceptaron sobornos”, dice el texto coescrito por John Paul Rathbone y Gideon Long.

Añade, además: “Andrade cree que está siendo ‘castigado por obstaculizar los intereses de la compañía más corrupta de la historia de América Latina [Odebrecht]’, así como también ‘el establishment político corrupto’”.

El artículo también resalta las paradojas de la justicia colombiana y menciona los efectos del cartel de la toga en la confianza de los ciudadanos.

“Solo el 11% ahora tiene una visión positiva de su sistema judicial en comparación con el 50% de hace una década”, afirma.

Aparte de resaltar que Colombia tiene cinco tribunales y a estos le sumó uno nuevo con la JEP, señala que el presidente Iván Duque tiene el reto de garantizar la independencia de poderes.

Si quiere leer el artículo completo en inglés:

Colombia and corruption: the problem of extreme legalism