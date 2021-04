Colombiana desapareció en Miami y solo hay una pista

Irma Alexandra Caviedes Villanueva, una comerciante de 45 años, llegó a Estados Unidos hace 5 meses en busca de mejores oportunidades por la crisis que desencadenó el coronavirus.

La madre de dos hijos, que actualmente trabajaba en un restaurante de la plazoleta comercial de Sunny Isles, desapareció el 15 de abril tras salir rumbo a su casa en una moto.

Su mamá Irma Villanueva reveló que habló con la mujer poco antes de no tener más noticias de ella.

“Ya después cuando seguí llamándola desde las seis no me respondió, esa noche tampoco respondió, al día siguiente, el día viernes 16 también le escribí y no hubo respuesta de ella”, contó.

Una compañera de trabajo asegura que ese día presenció un incidente que ahora podría ser relevante en el caso.

“Alexandra iba en la moto y unos chicos en una camioneta grande empezaron a pitar, a saludarla, mi otra amiga como que le hizo señas de que ‘quiénes son’ y Alexandra respondió con otra seña como de ‘no sé’. Eso es algo que dice mucho acerca de lo que está pasando”, declaró Natalia Pérez.

Publicidad

Su hijo Juan Nicolás Bulla Caviedes, que también vive también en Florida, ha recorrido hospitales y hasta estaciones de Policía, en donde en un comienzo no quisieron recibir la denuncia por desaparición.

El joven dijo que había encontrado la billetera de su mamá con todos sus documentos y dinero, “es decir que ella tampoco, como dicen ellos, estaba de fiesta o se fue para algún lado. ¿Sin plata, sin tarjetas, sin papeles? No creo”.

Marysol Ibáñez, prima de Alexandra y a quien sí le recibieron la denuncia, dice que la familia está angustiada.

“Solamente pido que si alguien tiene alguna información, por favor acérquese a la Policía”, expresó.

“Confío mucho en que ella esté bien. Sé y hay que ser conscientes de que está pasando por una situación difícil, lo sé. Pero también sé que Dios la va a traer con vida a casa”, dijo Juan Nicolás.

El menor de los hijos de Alexandra vive en Ibagué bajo el cuidado de su abuela.