Colombiana en Israel pide a Hamás que libere a su esposo: “La oportunidad de ver crecer a su hijo”

Rebeca González es una colombiana que está sufriendo desde Israel los horrores de la guerra . Ella está buscando a su esposo, quien permanece secuestrado por el grupo terrorista Hamás. En medio de lágrimas, contó su historia.



“Yo le dije que tenía que venir y me dijo que estaba ayudando a las personas a salir. Él estaba trabajando en la fiesta, siempre ha sido una persona buena, siempre ha sido de ayudar. Él decidió quedarse”, manifestó la mujer.

En un video que publicó Hamás se ve al hombre secuestrado. En las imágenes se aprecia que está tirado en el piso, amarrado y junto a otros rehenes.

“A esas personas que tienen a mi esposo, libérenlo. Denle la oportunidad de ver crecer a su hijo, criarlo, cuidarlo”, concluyó.

La historia de Rebeca no es la única que deja los pelos de punta. Laura Malo creyó que no iba a salir viva del ataque que Hamás perpetró en el desierto al sur de Israel.

Ella contó cómo, junto a un amigo, logró escapar de ese sangriento ataque. Aseguró que literalmente tuvo que correr por su vida. El sábado 7 de octubre de 2023 comenzó el horror para Laura Malo y sus amigos, que estaban disfrutando de una fiesta electrónica.

“Todo estaba normal. Fue cuando empezamos a escuchar bombas y misiles. No entendíamos qué estaba pasando", manifestó Laura Malo.

Desde ahí empezó el escape junto a un amigo. En medio del pánico y la zozobra solo pudieron pensar en una cosa, sobrevivir.



“Cogimos mi carro y nos escapamos. Lo que no sabíamos es que estábamos yendo hacia el principal pueblo que fue tomado por los terroristas. Cuando estábamos acercándonos a la entrada del pueblo, las puertas se abrieron y había un soldado. Cuando lo vi, sentí paz, me sentí tranquila. Cuando nos acercamos más me di cuenta que el soldado empezó a dispararnos. El carro sufrió varios disparos, uno de esos casi le da en la cabeza a mi amigo”, contó.

Se resguardó en un búnker pensando que se trataba de un lugar seguro, pero se registraron disparos en el interior de la estructura. Ambos decidieron que era mejor volver al vehículo y condujeron hasta que se chocaron con una cerca eléctrica.

“Empezaron a disparar, tuvimos que huir en diferentes direcciones. No teníamos más a dónde avanzar, nos tocó abandonar el auto, rompimos las ventanas y empezamos a correr por nuestras vidas. Todo esto mientras escuchábamos disparos por todos lados. Llegamos a un invernadero abandonado. En ese lugar estuvimos casi 16 horas”, narró.

Entre lágrimas, Laura Malo dijo que desde ese lugar seguro logró comunicarse con sus papás y sus amigos, una charla que jamás olvidará.

“Les dije que si me pasaba algo, que se encargaran por mis padres, ya que nosotros vivimos en Israel 15 años y ellos están acá solos conmigo y muchos no tuvieron la misma suerte que yo”, concluyó.