Colombiana ganó concurso de envolver regalos navideños en EE. UU.

En la primera fase participaron los ocho finalistas, que habían sido elegidos entre más de cien participantes de todo Estados Unidos, explicó Martin Amado, uno de los tres miembros del jurado.

Primero, los concursantes envolvieron un castillo de juguete y una caja.

En la segunda fase, con solo cuatro elegidos, había que envolver un kart para niños, y en la tercera, en la que solo quedaban dos finalistas, tuvieron que envolver una pequeña embarcación propulsada por pedales.

Amado destacó que los concursantes "solo tuvieron 15 minutos" en cada fase, y que el tamaño de los regalos y la dificultad para envolverlos iba aumentando progresivamente.

En la última fase, las dos finalistas seleccionadas fueron Melinda Cantor, que ha creado envolturas personalizadas e invitaciones durante los últimos 15 años, y Patricia Zapata, que tiene un blog, "A Little Hut", donde enseña sus diseños gráficos y envoltorios de regalos para eventos especiales.

La decimoséptima edición del concurso, que contó en todo momento con un público entusiasmado y carteles de ánimo con frases como "¡Envuelve, envuelve, envuelve!", tuvo un jurado de tres miembros expertos en envolturas de regalos entre los que se encuentra Amado, de origen cubano.

La ganadora, residente en Houston, Texas, después de conocer que recibiría un premio de 10.000 dólares explicó que se sentía "emocionada" y que había sido algo totalmente "inesperado" para ella.

Martin Amado resaltó que lo que hizo que el jurado se decantara finalmente por Patricia fue su "sencillez y su gusto por los pequeños detalles".

"Me gusta que los envoltorios de los regalos sean sencillos, que no estén sobredecorados y jugar con las texturas y los colores para hacerlos diferentes", explicó Patricia.