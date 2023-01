Colombiana increpa al presidente de México por ser “indiferente al hambre” en Venezuela

Cris García, como se identifica en Twitter, abordó a Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de Ciudad de México y lo cuestionó.

La colombiana aprovechó el momento para reclamarle a AMLO, como se le conoce al mandatario por las siglas de su nombre, porque no tiene “una posición con la dictadura de Venezuela”.

Además, le recordó que “Venezuela es una dictadura y hay mucha gente sufriendo” y le recalcó que “no puede ser indiferente al hambre de un pueblo, la gente se muere sin medicamentos. La indiferencia también mata, presidente”.

García también le dijo que era muy cercano a la gente, así como “empezó Chávez y mire lo que estamos sufriendo”.

Ante las palabras, AMLO le respondió: “Yo no me meto en asuntos de otros países”.