Colombiana murió durante incendio en Chile, su expareja habría iniciado las llamas

Erica Acosta, una mujer de 30 años oriunda del municipio de Zarzal, en el norte del Valle del Cauca, falleció incinerada el domingo primero de mayo. La colombiana fue hallada en una vivienda ubicada en el sector del Quisco en Valparaíso, en Chile, junto a su expareja sentimental quien, según las declaraciones de sus allegados a un medio local, se presume que inició el incendio.

“Este tipo era en realidad como su pareja pero duraron como un mes porque al principio él era todo bonito, maravilloso, todo bien, y después ya mostró las garras, digamos, y ella se fue. No quiso estar más con él”, explica Paulina Velásquez, compañera de trabajo de la víctima.

“Esto no fue un accidente, fue un maldito desgraciado que encerró a nuestra querida Érica y quizás no sé qué le habrá hecho algo antes. No podría decirte, pero claramente esto no fue accidente”, aseguró otro compañero de trabajo de Érica, Patricio Álvarez.

Los cuerpos de Érica y Francisco, su presunto agresor, permanecen en el Servicio Médico Legal y las autoridades chilenas han señalado que hasta no tener las pruebas científicas de qué causó el incendio no podrán referirse a culpables.

Así lo indicó el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la brigada de homicidios: “Se está realizando un trabajo de investigación y mientras no tengamos los antecedentes científicos de una causa precisa de muerte, como asimismo de un origen de ese incendio, no podríamos referirnos o entregar mayores antecedentes al respecto”.

La familia de Érica señaló que su relación con este hombre se habría vuelto violenta en los últimos meses.

“Nosotros queremos que esto no lo hagan ver como un accidente. Exigimos a este país chileno que lo de mi hermana lo llamen como tal, como lo que es, un feminicidio y o como un simple accidente”, expresó la hermana de la víctima, Yaneth Becerra.

Érica, quien vivía con sus padres y su hijo de 13 años, será cremada en Chile y el próximo lunes, en Zarzal, se llevará a cabo una misa en su nombre.