Colombiana que murió con su hija cruzando frontera de EE. UU. supuestamente iba para el Meta

María Isabel Pineda, tía de Claudia Marcela Pineda, la colombiana que murió con su hija en el desierto de Arizona , recordó lo que sucedió el pasado 19 de agosto, día en que su sobrina se despidió para supuestamente viajar a San Martín, Meta, en busca de mejor calidad de vida para ella y sus dos hijos de 10 y 2 años de edad.

"Me dijo que ya se iba, estábamos sentados todos allá en esa silla y le dijo a los niños ‘vayan y se despiden de sus tíos’. Y el niño se me botó y me apretó duro, porque ese niño estaba muy apegado a mí y entonces la niña se fue y me abrazó, y nos abrazó a todos y se despidió", dijo.

Y agregó: "Me dijo ‘tía, no me vayan a llamar, ni me vayan a escribir porque me voy para una finca de la tía de Hugo aquí en San Martín’".

Pero la sorpresa para esta familia ocurrió el 26 de agosto, cuando Hugo Pinzón, pareja de Claudia Marcela, los contactó para informarles lo que había pasado en la frontera de México con los Estados Unidos.

"Nos dijo Hugo que era que Marcela había ido a pasar la frontera junto con la niña, el niño y ella, y que los habían encontrado en el desierto y que ya estaban muertos y que el niño estaba muy grave en el hospital", relató Leidy Johana Acevedo Pineda, prima de Claudia Marcela.

A través de un comunicado, la Cancillería de Colombia se pronunció sobre el caso de la colombiana que murió con su hija en la frontera.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores contactó a la familia de las víctimas mortales para prestar la asesoría necesaria y orientarlos sobre la posibilidad de repatriar a Colombia los cuerpos o las cenizas de las fallecidas”, indicó.

En cuanto al niño, las autoridades informaron que estará en custodia de un centro de menores de edad de California hasta que se defina con quién permanecería en Estados Unidos o si regresa a Colombia.

La familia de la colombiana que murió con su hija al tratar de cruza la frontera de Estados Unidos señaló que hasta el momento no han tenido contacto con la Cancillería.

"No se han comunicado con ninguno de nosotros, no sabemos, ellos dicen que con la familia de ella, pero con nosotros no se han comunicado, nosotros lo que pedimos es la repatriación del cuerpo de Marcela y de la niña, pues porque no queremos que envíen las cenizas", dijo Yenny Pineda, prima de Claudia Marcela.