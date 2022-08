Colombiana registró cómo varios hombres al parecer la iban a secuestrar en Turquía

Una preocupante historia se viralizó recientemente en la plataforma TikTok y es protagonizada por una joven colombiana que narra la pesadilla en la que se terminó convirtiendo el viaje de sus sueños para conocer Turquía.

De acuerdo con la usuaria Kata Garzón, mientras “estaba feliz saliendo sola en Turquía” se acercó al señor de los helados y este le advirtió que la estaban siguiendo.

Publicidad

En una de las imágenes que revela en un video de TikTok, Kata Garzón asegura que el hombre le escribió en el traductor que estaba corriendo peligro, por lo que era preferible que se quedara un rato a su lado y luego se fuera a casa sin hablar con nadie más.

Luego aparecen en el clip dos hombres que serían los que preguntaban por ella y, al parecer, querían “llevarme por trata de blancas”.

Publicidad

En posteriores videos, que la joven tituló ‘Story time de cómo casi me secuestran en Turquía’, contó otros detalles de lo sucedido durante sus vacaciones. El día en cuestión, asegura, se acercó al hombre de los helados para que le compartiera WI-FI y allí se enteró de lo que estaba sucediendo.

“Él se dio cuenta y me dijo agacha la mirada, no los mires, no hagas contacto visual, quédate ahí sentada”, narró. Luego, los hombres le preguntaron al señor de los helados por ella, incluso que si estaba sola.

Publicidad

“Es un ángel, les dijo que yo era la hermana, que venía con él, que no me podían hacer nada”, sin embargo, cuenta que los sujetos no le creyeron, se quedaron en el lugar y, además, llamaron a más personas.

Al final, su “ángel” le dijo que pidiera un servicio de carro y él la acompañó hasta que tomara el vehículo.

Publicidad

“De no ser por él, no sé dónde estaría”, puntualizó, agregando que decidió regresar a su país porque el miedo se apoderó de ella.