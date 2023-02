Colombiana relata cómo vivió el terremoto en Turquía: “Nunca había sentido esto tan terrible”

Con el paso de las horas suben las cifras de muertos por el terremoto en Turquía. Sin embargo, no se sabe hasta este momento si hay colombianos afectados por el sismo. Noticias Caracol estableció contacto con Isabel García, colombiana que reside en la ciudad de Eskişehir, quien contó cómo vive esta tragedia.

“Eran aquí las 4 de la mañana, afectados un poco por el frío que está haciendo, hemos estado aquí en mi casa, afectados por la gripa, no podía dormir cuando empecé a sentir el temblor, en realidad se sintió un poco fuerte, pero no imaginé la magnitud en el momento que estaba sucediendo, pues esto fue en unas ciudades aquí cercanas, en unas provincias, aproximadamente cinco provincias, fue el epicentro del terremoto y en realidad, muy conmocionados, muy asombrados, por el fuerte movimiento telúrico, en realidad es algo asombroso, nunca lo había vivido, nunca había sentido esto tan terrible y es una zozobra que uno no sabe para donde mirar, para donde correr, porque en realidad entra uno como en pánico”, contó Luisa.

Luisa vive en la ciudad de Eskişehir que “queda en todo el centro de Anatolia, es donde se encuentra la falla telúrica más grande que tiene Turquía”.

Asegura que, por fortuna, ya tuvo contacto con su familia en Colombia, pero no ha tenido la misma suerte para saber si sus amigos están bien tras el terremoto en Turquía.

“Hoy estuve recibiendo llamadas de mi familia de Colombia, gracias a Dios no perdimos comunicación. Lo que sí sé es que en el lugar del epicentro sí se ha perdido muchísimo la comunicación. De hecho, he intentado comunicarme con una amiga mexicana que se encuentra en Adana, que es una de las provincias afectadas, pero me ha sido imposible contactarme con ella, no hay forma. Conozco de amigos que hemos tratado de comunicarnos, pero no hay forma. Los teléfonos ahorita están siendo utilizados el rescate”, manifestó.

Por el momento, donde ella se encuentra hay alerta roja, pues luego del terremoto se produjeron hasta 145 temblores más.

“Ahorita estamos en alerta roja debido a la gran falla que hay en Anatolia. Hoy me quedaba asombrada viendo en un informe que nos dieron y el punto rojo está sobre todo Turquía. Después del terremoto de las 4 de la mañana hubo otro terremoto de 7,5, en realidad fue muy fuerte, muy impresionante ver a las personas situadas en el desastre, rescatistas y verlos correr, huir, porque caían muchos más edificios”, contó.

A esta compleja situación se suman las bajas temperaturas en ese país.

“Estamos en alerta completamente y más que no nos ayuda el invierno, las temperaturas bajo cero son muy fuertes”, agregó.