Colombiano despierta sospechas en Miami por sacar dinero de cuenta de novia que acababa de morir

Andrea Greenberg, una reconocida figura en los bienes raíces, falleció en octubre pasado por un supuesto paro cardiaco. El informe forense reveló otra causa.

Alejandro Aparicio, compañero de Andrea durante 17 años, era la única persona que estaba con ella el día de su deceso.

Asegura que cuando despertó, su novia estaba inconsciente. Aunque la trasladaron a un centro clínico, fue declarada muerta pocos minutos después.

Un informe de toxicología concluyó que la empresaria de 54 años falleció por una mezcla letal de opioides.

Ante esto, Aparicio afirmó que su pareja estaba tomando un medicamento para adelgazar.

La hermana de la Andrea, Valerie Greenberg, señaló que Aparicio no solo sacó dinero de la cuenta, sino que además legalizó un testamento de manera fraudulenta, con el que él se convertiría en el único beneficiario y ejecutor del patrimonio de la empresaria, valorado en más de un millón de dólares.

En comunicación con Noticias Caracol, el colombiano señaló que las acusaciones en su contra son infundadas.

“Este es un caso de una persona que busca beneficiarse económicamente de la muerte de su hermana y para lograrlo ha acudido a la injuria y calumnia de mi nombre, a través de declaraciones especulativas y difamatorias en la Corte, los medios y la sociedad de Miami”, afirmó.

Los detectives del caso aseguran que hasta el momento no hay evidencia de un homicidio. La Policía de Miami asegura que continúa la investigación, pero a menos que aparezca algo nuevo no hay evidencia para considerar lo contrario.