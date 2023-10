Colombiano en Israel cuenta cómo son búnkeres a los que deben correr cuando suenan las alarmas

Diego Arenas es un colombiano que reside en Israel desde hace 12 años. Actualmente habita en la ciudad de Ramla, en el centro del país. En diálogo con Noticias Caracol contó cómo se vive la tensión del momento en que suenan las alarmas por algún ataque.



“Si estamos en nuestros hogares debemos correr hacia el búnker, tenemos 45 segundos para poder entrar a nuestros búnkers. Dependiendo del sector donde nos encontremos se destina la cantidad de tiempo que debe transcurrir. Más hacia el sur, tiene de 10 a 15 segundos para refugiarse”, comenta.

Según Diego, el búnker está dentro del mismo apartamento. “El de nosotros es más o menos de 3x3 metros, son habitaciones absolutamente normales para la cotidianidad, en este momento mi esposa lo tiene acoplado como su lugar de trabajo”, agregó.

Otro de los registros que tiene Diego es una fotografía de un proyectil que impactó a unas cuadras de su lugar de residencia: “Es un misil que cae al respaldo del edificio, por lo menos a unos 300 metros. Ayer nos dimos cuenta que (el lugar donde cayó) es de una familia árabe muy conocida, porque tiene una panadería y es muy próspera”.

El artefacto mató ,a “un muchacho muy conocido en la comunidad. Es bastante difícil pasar por ahí, es como pasar por un sitio de guerra”.

Publicidad

Entre lágrimas, dice que el mensaje que le da a su familia es “que todos nos llenemos de calma, pongamos esto en manos de Dios. Todo esto va a pasar”.

Futbolista colombiana Verónica Archila narra drama en Israel

Entre las decenas de colombianos atrapados en Israel, en medio del conflicto con Hamás que sacude a Oriente Medio, se encuentra la futbolista Verónica Archila. Llegó hace un mes para seguir su carrera, pero hoy la incertidumbre la invade.



“Han sido días muy difíciles, días en los que no he tenido paz, no he estado tranquila. Ha sido algo nuevo para mí porque una guerra así no se veía hace más de 30 años”, explicó en Noticias Caracol Verónica Archila, goleadora de Las Panteras de Israel.

Explica que para sus compañeras de liga “está siendo muy difícil, porque ha habido compañeros, amigos y familiares que se los han matado en esta guerra”.

Publicidad

Como es lo lógico, tanto el torneo como los entrenamientos han sido suspendidos, “entonces está uno encerrado en un cuarto, no puede salir. Si suena la alarma tienes más o menos un minuto para correr y meterte en el búnker”.

Dos compañeras de Verónica Archila hacen parte de las reservas del ejército israelí y fueron llamadas a prestar el servicio en medio de este conflicto: “Nos tocó ver a dos compañeras que van a entregarlo todo por su país”.

Tanto ella como su familia ya están haciendo las diligencias ante la Cancillería de Colombia para empezar el proceso de repatriación. Sin embargo, dice que la respuesta solo fue una llamada en la que le dijeron “tú no estás entre las prioridades para viajar porque las prioridades son los turistas”.

Ante esta situación, le envió un mensaje al Gobierno: “Si estamos buscando esta ayuda es porque de verdad la necesitamos. Queremos ir a donde están nuestras familias, amigos”.

Publicidad

“Han sido días muy difíciles, queremos volver a nuestro país”, puntualizó entre lágrimas.