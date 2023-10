Colombiano en Israel, desde un búnker, cuenta cómo "nos despertó la guerra"

Sebastián Velásquez Aldana es un comerciante bogotano de 30 años que llegó a Israel hace mes y medio para visitar a su hermana mayor, que es docente y vive allí hace 9 años. “Tiene su relación con un israelí y vive con la familia de ellos”, relató. Está a solo 16 kilómetros de la Franja de Gaza y contó que “hoy en la mañana fue que nos despertó la guerra”.



Este joven colombiano dijo que la situación “ha sido muy delicada porque desde las 6:30 de la mañana empezaron los ataques. Fueron muy fuertes, de 6:30 a 10:30, bombardeos constantes, teníamos que entrar y salir del búnker, no sabíamos qué estaba pasando. Después nos enteramos de que también había una intrusión de la milicia a Israel. Empezamos a ver por noticias personas armadas y obviamente eso nos asustó mucho”.

Sebastián manifestó que “han pasado casos así en Israel, pero hace 50 años no tenía un ataque tan fuerte como el de hoy. El de hoy fue muy pesado. Incluso a esta hora todavía hay alerta de misiles”.

Contó que la familia de la pareja de su hermana “también está preocupada por la situación y está viendo qué va a pasar, porque el primer ministro acaba de decretar que estamos en guerra. Entonces estamos viendo qué va a pasar en estos días porque todo es incierto”.

En su relato, Sebastián afirmó que en su paseo “todo estaba bien. Visité los sitios turísticos, incluso ayer estábamos en el mar Muerto, todo estaba perfecto y hoy en la mañana fue que nos despertó la guerra”.

El colombiano señaló que “hay muchos megáfonos por toda la ciudad y se empezó a escuchar la alarma, un sonido horrible, y después las alertas a los celulares que te indica cuánto tiempo tienes para ir al búnker. Mi hermana me avisó, me tranquilizó y de una salimos corriendo para el búnker. Ahí debes esperar diez minutos. Sales del búnker, nos volvimos a acostar y a los diez minutos otra alerta y correr hacia el búnker. Y así ha sido todo el día, no hemos estado tranquilos. Hay muchas personas desaparecidas porque en el desierto de Israel había un evento de electrónica y justo pasó esto y las personas empezaron a correr, y hay muchos desaparecidos”.

Refugiado en un búnker

Sebastián mostró cómo es el búnker donde se encuentra ahora, ubicado en la casa de su hermana.

Cuenta con “un sistema de ventilación de radiación por si cae una bomba nuclear que purifica el aire”, una ventana con doble blindaje y una puerta de seguridad que en realidad son dos, describió.

“Tenemos provisiones, estamos al tanto de las noticias y también nos dijeron que nos abasteciéramos con agua porque podría haber un razonamiento del agua”, agregó.

Sebastián dijo que “la mayoría de las construcciones en Israel tienen este espacio, incluso los nuevos edificios que están construyendo, cada apartamento tiene su búnker”.



La recomendación es no salir

Este colombiano reconoce que siente “miedo, angustia, porque la directriz que hay es que debemos quedarnos en la casa, no debemos salir. Uno a veces piensa que ir al aeropuerto es buena idea, pero todos los vuelos están cancelados, no se puede salir de Israel. Entonces, lo más prudente por ahora para nosotros es quedarnos en el búnker, en la casa, resguardados, y esperar las indicaciones del gobierno de qué va a pasar en estos días, porque todo es muy incierto. Si los ataques continúan no sabemos qué va a pasar”.

Según han reportado en las noticias y las redes sociales, dijo que “hay muchos secuestrados, niños, personas de la tercera edad que se la llevaron a Gaza. Por eso el pueblo israelí está tan preocupado, porque hay muchos civiles que se los llevaron para allá y no saben de nada. En redes acá, en los grupos que hay cerrados de redes sociales, hay publicaciones de fotos de desaparecidos e incluso en una fiesta electrónica están buscando a unos colombianos que estaban allá y todavía no han aparecido. La cifra que tenemos acá es que hay 250 muertos y 1.500 heridos”.

El sector donde él se encuentra hubo “uno de los ataques más fuertes porque fueron más de 3.000 misiles lanzados y el sistema de defensa lo que hace es bloquear estos ataques. Y los misiles estallan en el cielo. Pero tú alcanzas a sentir la vibración en las casas. Tú nunca estás tranquilo porque están las alarmas, está el boom todo el tiempo y es un sonido que la verdad no es nada agradable la experiencia, es muy fuerte y más lo que se ve acá, los niños cómo sufren en los búnkeres. Afortunadamente, acá hemos podido cuidar a dos niños de la familia de mi hermana, que afortunadamente están calmados, pero no puedo decir cómo es la situación en otros lados”, comentó.

“El otro miedo es, que es una recomendación del gobierno, no abrir las puertas a nadie porque hay personas que se están haciendo pasar por la milicia israelí y son palestinos que se están llevando civiles para Gaza. Entonces todo el mundo está en alerta máxima y la recomendación es no salir y esperar”, agregó.

Aunque tenía planeado regresar a Colombia en tres semanas, Sebastián espera adelantar su vuelo para la próxima semana, algo que, por la situación de guerra que acaba de estallar, es incierto.