Colombiano en Israel narra cómo se vive guerra con Hamás: "La gente no quiere salir a la calle”

Nicolás Katz es un colombiano que lleva cerca de cinco años viviendo en Israel. En Noticias Caracol entregó su percepción de cómo está viviendo el conflicto con Hamás, que ha dejado más de 1.100 muertos y 5.000 heridos , tanto en territorio israelí como en la Franja de Gaza.

“Seguimos asustados, estamos en estado de guerra, hay mucha incertidumbre, no se sabe todavía qué pasó. Hasta ahora hemos sabido los hechos y estamos sorprendidos, hay mucha conmoción nacional. No sabemos ni qué decir”, señala este joven.

Está situado a unos 60 kilómetros, los misiles no lo han afectado directamente, pero reconoce que “las calles están vacías, hay poca gente. En el bus la gente no habla, hay mucha tensión. La gente no quiere salir a la calle. Todo el mundo está viendo noticias, pero uno no sabe qué creer”.

Según Nicolás, Israel “está preparada para la guerra, la mayoría de los edificios tienen medidas preparadas para los bombardeos”. Son 75 años en estado de guerra y “ya la gente sabe cómo actuar, la sociedad israelí ya se movilizó. No es la primera vez que estamos en guerra”.

Esa serie de medidas incluye refugios subterráneos. Esto contó sobre el tema: “Hay unos protocolos, si suena la alarma hay que buscar refugios lo más pronto posible. La mayoría de los edificios tienen como un refugio, un cuarto de seguridad. Si no se tiene cuarto de seguridad generalmente hay que buscar un refugio público”.

Al ver esta situación, que aparentemente apenas comienza, se le preguntó sobre su idea de regresar a su tierra natal. Contestó que “siempre” desea volver, pero “Colombia es un país en conflicto, Israel es un país en conflicto, entonces desafortunadamente siento que estoy acostumbrado y por ahora no tengo pensado volver a Colombia”.

“Mi plan es estar acá”, puntualizó.