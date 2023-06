Colombiano es héroe en Perú: rescató a 25 perritos que estuvieron a punto de morir en incendio

Durante un incendio estructural que se registró en una zona residencial de Lima, capital de Perú , un joven colombiano se convirtió en héroe. Él se enfrentó al peligro de las llamas para rescatar a 25 perritos que estaban atrapados a causa de la conflagración.



Según lo reseñado por medios de comunicación peruanos, el incendio ocurrió al interior de un almacén de reciclaje y fueron necesarias 11 unidades de bomberos para enfrentar la emergencia, cuyo origen aún es desconocido.

🔴 AHORA: Sebastián Arias, joven colombiano, rescató a 25 perros que se encontraban atrapados en el techo de un edificio en Gamarra durante un voraz incendio esta tarde.#UltimaHora #Urgente #Ahora #LoUltimo #Peru #Lima #Incendio pic.twitter.com/6H57yFAHzW — Alerta News Perú (@AlertaNewsPeru) June 10, 2023

Precisamente, los rescatistas lucharon por más de cuatro horas para extinguir las llamas. Producto de esas labores, tres bomberos resultaron heridos. Recibieron oportuna atención médica y fueron dados de alta de manera rápida.

Las redes sociales están conmovidas y emocionadas con el video protagonizado por Sebastián Arias, el joven colombiano que arriesgó su vida y rescató a 25 perritos que estuvieron a punto de ser alcanzados por las llamas.

Sin importarle el peligro, él subió a un balcón y luego llegó a un tercer piso. El colombiano tuvo que romper una ventana para alcanzar el techo de la estructura, donde estaban los animalitos atrapados.

Una vez allí, tomó a los perritos y los arrojó. Abajo estaban varios miembros de la comunidad con colchones y sábanas que amortiguaron la caída de los animales, los cuales resultaron sanos y a salvo.

Este colombiano manifestó que sintió que tenía que ayudar a los perros, pues tiene uno y no es capaz de imaginar que muera quemado.

“Vi al perro que estaba arriba en la esquina, yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se me muriera quemado. Escuchar sus llantos, sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así. Me encantan, me fascinan los perros. Yo trabajaba en esa recicladora y sabía dónde estaban los animales. No sé cómo subí tan rápido, la adrenalina me puso a subir”, dijo Sebastián Arias, el héroe de la jornada.