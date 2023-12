Colombiano fue asesinado por pandilla en El Salvador, al parecer, debido a un tatuaje, revela mamá

Un colombiano identificado como Jhackson Alexis Arias y que había desaparecido en enero de 2022 en El Salvador fue asesinado por una pandilla de ese país por un tatuaje, según información que recibió la mamá del joven de 23 años, que esperó 21 meses para saber sobre su hijo.



Luz Marina Pérez, en diálogo con la revista Semana, dijo que la última vez que había hablado con su hijo fue en enero 11 de 2022. Al desconocer su paradero, interpuso la denuncia de la desaparición ante la Fiscalía General de la Nación, que remitió el caso a las autoridades salvadoreñas.

Finalmente recibió la dolorosa noticia: Jhackson había sido asesinado por una pandilla de El Salvador.

“La causa habría sido un tatuaje de una Catrina que se había hecho en la parte baja del pecho, porque esa muñeca es alusiva a la pandilla contraria de la MS-13”, grupo responsable del crimen del colombiano.

“Entonces, el fiscal me informó que mi hijo, según las investigaciones, había sido asesinado y muy posiblemente enterrado en una fosa común de las pandillas”, agregó la madre de Jhackson.

Ante la incertidumbre de saber dónde está el cuerpo del colombiano y buscar su repatriación, la mujer hizo un llamado desesperado a las autoridades nacionales: “A mí me gustaría pedirles, especialmente al presidente o a la Cancillería, que me apoyen, que no sean indiferentes ante esta situación tan difícil que estoy viviendo. Estoy totalmente desesperada, sin saber a dónde ir, a quién acudir. Que por favor me ayuden a que finalmente el caso de mi hijo sea resuelto”.

El presidente Gustavo Petro conoció el caso y se pronunció a través de su cuenta de X. “El gobierno colaborará en todo con su familia para esclarecer el crimen y recuperar su cuerpo”, aseveró el mandatario, solidarizándose con la situación que vive la señora Luz Marina.

El gobierno colaborará en todo con su familia para esclarecer el crímen y recuperar su cuerpo.https://t.co/7OUBdWZPgg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2023

Según el Estudio Global sobre Homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el 27 % de los 458.000 homicidios registrados en 2021 en el mundo se cometió en América Latina y el Caribe, que un año más siguió siendo la región más violenta del planeta, pese a que la tendencia generalizada sigue siendo a la baja, con excepciones en países como Ecuador, Nicaragua o Panamá.

El informe precisa que ha caído el número de homicidios en naciones de América Central asociadas históricamente con la violencia, como El Salvador (71 %), Belize (18 %) u Honduras (5 %), debido en estos casos, según la ONUDD a "agresivas intervenciones contra pandillas".

En el caso de El Salvador, el estudio indica que el Gobierno atribuye esa caída a "las medidas enérgicas contra las bandas y al encarcelamiento de más de 61.300 presuntos miembros de bandas desde la aplicación del estado de excepción en marzo de 2022".