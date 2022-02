Colombiano que vive en Ucrania habla de su día a día ante amenaza de una posible invasión de Rusia

En medio de las tensiones, los habitantes de Ucrania intentan continuar con sus rutinas diarias. Frediany Gómez, un colombiano que vive en ese país desde septiembre del año pasado, cuenta que hay preocupación pero no pánico por la posible invasión de Rusia.

"Hay mucha gente preocupada de que no vaya a pasar a mayores, ¿no? Porque si esto pasa a mayores, no me quiero ni imaginar. Pero en lo que compete a nuestra vida diaria estamos bien, estamos tranquilos, nosotros seguimos yendo al cine, seguimos yendo al mall", sostiene.

Frediany trabaja como guía turístico en la ciudad de Járkov con su esposa ucraniana y asegura que la calma en las calles contrasta con las alarmas que ha encendido occidente sobre la crisis.

Este colombiano dice que está "a 35 kilómetros de Rusia, yo estoy como a 40 minutos de la frontera, y esta es la segunda ciudad más importante de este país, y aquí no está la tensión, no es que yo me levante y es que están pasando los aviones encima, los helicópteros y los tanques, no".

Además, comenta que dos colegas colombianos que residen en Kiev "me dicen 'no, Frediany, aquí todo está tranquilo, siguen llegando turistas, seguimos dando tours, así que tranquilo, no te preocupes, aquí todo bien’".

El connacional asegura que las noticias de una posible invasión son pan de cada día desde hace años, cuando inició el conflicto con Rusia, y "la gente ya está cansada de que todos los meses esté la misma situación, ¿me entiendes? El mismo tema, que a veces se agudiza más como ahorita, porque ahorita ya está bastante fuerte, pero aquí la gente ya ni le presta atención a ese tema".

