Colombiano Santiago Saldarriaga recibió galardón de periodismo por parte del rey Felipe VI

La fotografía titulada ‘el reto de volver a levantarse’, en memoria a la tragedia de Mocoa, le significó el premio.

“Para mí como colombiano es muy gratificante recibir este premio en la categoría de Mejor Fotografía en los premios Rey de España, me siento orgulloso del periodismo que se lleva a cabo en mi país”, dijo el ganador.

El rey Felipe VI destacó el "ejemplo que representan y transmiten" los periodistas ganadores y aseguró que su trabajo es un servicio invalorable para nuestras sociedades.

La imagen se publicó en el diario El Tiempo el 9 de abril de 2017, tras la avalancha de Mocoa, Putumayo.

Entre los demás galardonados, también estuvo un reportaje de la española Alicia Hernández publicado en el periódico The New York Times sobre el tráfico ilegal de gasolina en La Guajira venezolana, que hace frontera con Colombia.