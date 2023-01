Colombiano se fue a celebrar el cumpleaños en Miami y le dieron un tiro en medio de un robo

“Yo vengo de Bogotá y nunca me había pasado nada así”, afirmó Carlos Alvarado, quien tuvo que ser sometido a una compleja cirugía.

Minutos después de disfrutar con un amigo Design District, en Miami, la víctima y su compañero fueron abordados por un hombre de acento americano que intentó robarles un morral.

“Mi amigo lo empuja y ya a el hombre empieza a disparar. Los primeros disparos los lanzó a mi amigo y yo quedé inmóvil”, relata el colombiano atacado. Su amigo salió ileso, pero él recibió un disparo en el abdomen.

“Cuando me levantó la camisa tenía un orificio grande. La bala recorrió el intestino delgado, hizo varios orificios y se alojó en la vejiga; me rompió la vejiga”, relata.

Carlos Alvarado no tiene familia en Miami, sin embargo, ha recibido ayuda de algunos amigos que crearon una página en GoFund Me para recolectar donaciones que le permitan pagar la cuenta médica y la estadía durante su recuperación.