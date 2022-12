Colombianos detenidos por asesinato del presidente de Haití claman ayuda del Gobierno

Un angustioso llamado hacen los 18 militares en retiro que están presos en Haití, señalados del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ya se completan 18 meses de detención en la cárcel de Puerto Príncipe y en pésimas condiciones de salubridad.

“Llevamos 18 meses, señor presidente, en esta prisión, sin ser acusados de ningún delito, sin tener derecho a un abogado defensor, sin haber sido presentados ante ninguna autoridad judicial. Le hacemos este llamado de auxilio, auxilio humanitario, señor presidente. Nosotros también somos colombianos, usted también es nuestro presidente”, reclaman.

Noticias Caracol habló en exclusiva con la abogada que representa a las familias de los mercenarios.

“Nada, no ha pasado nada. Lo que pasó fue que, (en) los primeros 26 días, ellos fueron escondidos en unos sitios donde la Policía los torturó para luego sacarlos a unas entrevistas con agentes del FBI, para que relataran ciertas cosas. El mundo ha conocido 4 o 5 de esos relatos, donde ellos se inculpan, pero tenemos 18 colombianos allá, 18 que cada uno debe contar su historia. En el derecho penal, las responsabilidades no son colectivas, son individuales”, señala la abogada Sondra Macollins Garvin.

Macollins representa a 13 de los 18 connacionales que envían ese llamado de auxilio desde Haití buscando una sola cosa: el debido proceso y la garantía de sus derechos.

“No hay garantías procesales, se nos han violado todos nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos procesales, absolutamente todo. Hemos sido torturados y hemos sido inculpados ante un delito que no cometimos. Por favor, ayúdenos. Necesitamos que nos garanticen un juicio justo en este país o en el exterior, donde sea”, dicen.

Sus historias se conocieron cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló, de manera exclusiva, el operativo en el que participaron estos exmilitares, que terminó con su captura y el asesinato del presidente de Haití. También, Noticias Caracol reveló, en su momento, las confesiones que entregaron alguno de los militares presos y donde revelan su participación en el operativo.

“Ustedes tuvieron 4 o 5 audios, o sea 4 o 5 de las 18 personas. Yo tengo unas cartas de su propia mano, que te las puedo compartir, donde ellos me dicen: ‘Nos torturaron a todos para que dijéramos ciertas cosas y luego nos sacaron como en una especie de entrevista programada o controlada, donde debíamos decir exactamente lo mismo que durante 26 o 28 días nos obligaron a decir y nos obligaron a firmar’. Eso es lo que ellos me dicen en unas cartas que tengo porque en el momento que yo escuché todo eso, pues también hice la misma pregunta y efectivamente ellos no estuvieron acompañados de un abogado”, dijo.

Según Macollins, hasta el momento, las autoridades haitianas no han iniciado un proceso formal contra los colombianos.

“Nunca han tenido abogados ni el primer día ni hasta ahora que tenemos 18 meses, ni siquiera pagándolo, porque logramos contratar esta abogada Natalie Belusca, que logramos conseguir que 9 de las 18 familias pudieran pagar sus honorarios para presentar este habeas corpus y renunció porque ni pudo presentar el habeas corpus y además recibió amenazas”, indicó.

¿Qué ha hecho el Gobierno colombiano por ayudar a esos colombianos presos en Haití?

“El anterior, nada, y este, todavía nada... Espero que ese discurso de paz total, de inclusión, de hacer respetar la dignidad del colombiano, se haga ver en este caso porque estamos hablando de 18 colombianos que están siendo acusados por la Policía, no por un juez, y tienen derecho a defenderse y el Estado es el que tiene que demostrar que ellos cometieron el delito. Con uno solo que yo demuestre, que yo me traiga de allá inocente, ha valido la pena. Es importante que el Gobierno como Estado haga valer los derechos de los colombianos en todo el mundo”, anotó.

Hasta el momento, cinco jueces han participado en el caso y ahora la defensora busca ayuda internacional.

“Entonces, nosotros como Colombia, teniendo 18 colombianos involucrados, podemos hacer las gestiones diplomáticas para que Haití acepte este acompañamiento e incluso que podamos llevar este caso a un tercer país, a un tribunal ad hoc, donde haya realmente imparcialidad y donde se pueda saber qué pasó. Tenemos 18 de nuestros colombianos allí, si uno es responsable, que pague, si dos son responsables, que paguen, si tres son responsables, que paguen, pero tenemos 18, qué tal que uno de ellos sea inocente. ¿Por qué los vamos a dejar abandonados”, agregó Macollins.

Para las familias es muy difícil tener comunicación con los exmilitares. Solo algunos videos y cartas.

“Desafortunadamente, no ha habido comunicación. Ellos han tenido dos oportunidades de llamadas con las familias, pero en altavoz, controlado. Una de las esposas de ellos estuvo en Haití, pudo verlos, pudo hablar con algunos de ellos y, cuando teníamos al cónsul honorario en Haití, él era el intermediario para llevarles comida y agua y tener algún tipo de información de cómo se encontraban. Desafortunadamente, en los últimos meses, la comunicación ha sido fatal”, manifestó.

Hoy lo que buscan sus familias es lograr iniciar un proceso justo donde sean escuchados y que el Estado colombiano los acompañe en este proceso porque estas familias no cuentan con los recursos para enfrentar su defensa.