Colombianos en Francia cuentan su experiencia tras la ola de disturbios alrededor del país

La cuarta noche de disturbios en Francia dejó más de 1.300 personas detenidas y 79 oficiales de policía heridos. En Nanterre, epicentro de la protesta, se llevó a cabo el funeral del adolescente baleado por las autoridades.



En noticias relacionadas: A la cárcel el policía que disparó contra adolescente en Francia

A pesar de que la fuerza pública desplegó más de 45.000 policías en los suburbios de París y municipios aledaños, miles se mantienen en las calles para clamar justicia por la vida de Nahel, un joven de 17 años baleado por un policía en un control de tránsito.

Vehículos incinerados, vandalismo y saqueos tienen a muchos de los ciudadanos de los suburbios cansados de que sus hogares y negocios sean un blanco fácil para los protestantes.

"No entendemos qué le pasó a este joven, pero esa no es razón para desquitarse con las tiendas", comentó Karine, una de las ciudadanas francesas, quien admite no ver sentido en que los manifestantes ataquen negocios y edificios, dejando un panorama donde "todo está quemado".

Ciudadanos colombianos también se han visto afectados por los violentos desmanes que completan cuatro noches de acalorado avance.

"En las noches se vuelve un caos total todo el país (...) La gente está aprovechando esto como excusa y están sacando provecho de la situación, por lo cual toca tener mucho cuidado", relató Julián Jaramillo, quien actualmente reside en Lyon, Francia.

Desde Marsella, Camila Parra, admite que la situación ha causado pánico en las personas: "Hay muchos carros de policías por todos lados", y los cajeros automáticos están fuera de servicio.

El turista bogotano Camilo Chaparro, quien fue de visita a Francia como parte de un paseo familiar, comentó que muchas de las actividades planeadas han sido canceladas y los servicios de transporte no están disponibles.

Desde que empezó la protesta se estima que unos 1.350 vehículos y 234 edificios han resultado incinerados o afectados. El gobierno de Emmanuel Macron, quien ha rechazado las protestas violentas, mantiene una postura clara frente a la conmoción social.

"Detendremos este lío, respetaremos el proceso judicial, aprenderemos las lecciones políticas, sociales y legales tal vez después, pero lo que quiero decir hoy es que no hay nada más transparente que el gobierno del presidente, en este caso", aseguró Gerald Darmanin, ministro del Interior.