Colombianos en Venezuela, atención: consulado de Caracas amplió sus servicios

El consulado de Colombia en Caracas amplió sus servicios para los colombianos que viven en Venezuela y que antes se veían obligados a viajar a territorio nacional para llevar a cabo diferentes trámites.



Así la situación, los colombianos en Caracas ya no necesitan movilizarse para una diligencia consular, pues las oficinas de la capital venezolana ampliaron sus servicios para el público en general. Se trata de la cuarta que abre sus puertas después del restablecimiento de relaciones entre ambas naciones.

Actualmente están operativos los consulados de San Cristóbal, San Antonio de Táchira y Maracaibo. Próximamente se abrirán oficinas en El Amparo, Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo.

“Yo quiero legalizar una apostilla colombiana. La última vez que vine me dijeron que por correo, pero no me dieron respuesta y voy a ver qué me dicen hoy”, aseguró Alismar Gutiérrez, colombiana residente en Venezuela.

“Yo vengo a solicitar cédula y pasaporte porque me robaron todo, no tengo nada. Necesito renovar mi visa aquí y mi cédula. Ya varias veces había venido, pero estaba cerrado”, sostuvo Pilar Rincón, colombiana residente en Venezuela.

Los trámites disponibles son pasaporte, autenticaciones, reconocimientos de firma en documentos privados, permisos de salidas de menores de edad, constancias de residencia y certificados de supervivencia.

Sin embargo, muchos colombianos no han podido acceder a los trámites por el sistema de pago utilizado, que solo acepta virtuales, en pesos colombianos o con tarjetas de crédito internacionales.