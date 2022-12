Colombianos pueden pescar en Nicaragua con permiso, advierte Gobierno de Managua

"Los pescadores colombianos pueden pescar en territorio nicaragüense siempre y cuando pidan el permiso correspondiente", aseguró el jefe militar nicaragüense. Sus declaraciones fueron divulgadas a través de la prensa local.

Palacios salió así al paso de consultas de la prensa local sobre reportes de medios colombianos, acerca de un posible reforzamiento de sus límites marítimos con Nicaragua en el Caribe, a raíz de supuestos incidentes entre militares nicaragüenses y pescadores colombianos.

"No ha habido ningún incidente, ningún abordaje ni nada", insistió Palacios.

Medios colombianos informaron esta semana que el almirante Julián García, comandante de la Armada Nacional de Colombia, había reportado "tres incidentes" en el mar Caribe.

Días antes, habían citado a la senadora colombiana Alexandra Moreno sobre una denuncia de pescadores del archipiélago de San Andrés, cuyas naves habrían sido abordadas por militares antes de ser expulsados de aguas nicaragüenses.

"Desconozco de dónde salieron los supuestos incidentes. Si detrás hay alguna intención que pueda tener el Gobierno colombiano, esto lo desconozco. El Ejército no puede más que decir que la soberanía de nuestro territorio está en primer orden", argumentó Palacios.

Un fallo de la Corte Internacional de Justicia el 19 de noviembre pasado determinó atribuirle a Nicaragua su derecho sobre aguas en el mar Caribe que estuvieron administradas por Colombia desde 1928.

El espacio devuelto a Nicaragua tiene unos 100.000 kilómetros cuadrados de extensión, según el Gobierno nicaragüense. Colombia ha reiterado que no acatará el fallo.

Managua, Nicaragua