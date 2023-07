Colombianos que estaban atrapados en India ya pudieron abordar un vuelo rumbo a su país

Terminó la odisea para la familia colombiana que estaba en India con un bebé en una condición delicada y sin posibilidades de regresar a su país. Tras la mejoría del menor, que padece parálisis cerebral, finalmente abordaron un vuelo que los lleva a inicialmente hacia Ámsterdam. Si todo sale bien, pronto aterrizarán en Colombia.



Bangalore, India, quedó atrás para esta familia, ahora es solo un recuerdo de aquel esfuerzo que, en busca de tratamiento para Daniel, terminó en pesadilla. Un recuerdo de aquel momento de sus vidas en que todo se descarriló y quedaron en una sin salida.

“El día que pasó lo que pasó, que no nos dejaron volar, nos sacaron del aeropuerto a las 3:00 a. m., lo cual probablemente fue lo que hizo que se enfermara Daniel, ese día tenía muy buen oxígeno, estaba en muy buenos signos vitales, dispuesto para volar y de ahí los diferentes call center se empezaron a lavar las manos”, contó Édgar Nieto el viernes 7 de julio de 2023.

Tras impedirles abordar en junio el avión que los traería de regreso porque portaban un equipo de soporte respiratorio para el bebé, la aerolínea esta vez puso todo a su alcance.

“KLM ya nos permitió volar, nos dio cuatro puestos para que vayamos más cómodos”, contaron desde el avión.



Una mejoría en los pulmones del pequeño de 17 meses, que la semana pasada estaban llenos de secreciones, hizo posible el viaje. “Muchas gracias por el apoyo, por la difusión, fue largo el camino”, agregaron.

Con la ayuda del Consulado de Colombia, lograron conseguir los insumos médicos para alimentarlo a través del botón gástrico por el que come. Las agujas no se conseguían en India, pero obtuvieron un dispositivo para adaptarlo.

Ahora no les alcanzan las palabras para expresar su agradecimiento: “Gracias al Consulado, a la doctora Miriam, a Dios, que nos ha permitido todo esto, no me alcanzaría el tiempo para agradecer a todas las personas que hay que agradecer”.

Si todo sale como está previsto, Édgar, su esposa, su mamá y Daniel aterrizarán este sábado temprano en Ámsterdam, la última escala que los separa de Colombia, de los seres que los aman y los apoyan. Pronto volverán a dormir en casa.