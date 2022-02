Colombianos residentes en Australia dicen estar varados por demoras en cédulas y pasaportes

Más de 30 mil colombianos viven en Australia y muchos de ellos están varados porque no han podido tramitar sus cédulas o pasaportes. Ese es el caso de Valeria Rodríguez, quien llegó hace cuatro años a ese país para adelantar sus estudios profesionales; sin embargo, conseguir la cédula se convirtió en un calvario

“Me vine menor de edad y necesitaba renovar mi cédula cuando cumplí la mayoría de edad, ese proceso tomó cerca de año y medio, ahora tengo 21 años y aún no tengo mi cédula en la mano”, cuenta.

Y para continuar sus estudios necesita hoy renovar su pasaporte, el cual vence el próximo mes. Lleva seis meses realizando el trámite y ahora su estadía está en riesgo.

“He contactado con la embajada en Camberra y en Sídney y con los consulados y no he tenido respuesta por parte de ellos, no contestan los teléfonos, no contestan los e-mails, no hay citas para renovar un documento”, asegura.

Como ella, son decenas de colombianos los que se encuentran varados esperando poder renovar su pasaporte.

“Nosotros no sentimos el respaldo consular adecuado. Si bien tenemos una embajada en Canberra, una oficina consular en Sídney, todo procedimiento con ellos requiere una cita previa”, manifiesta María Paula Chaparro.

“La página web nunca tiene citas disponibles, he estado intentando sacarla desde inicios de diciembre”, señala otro colombiano.

De acuerdo con la Cancillería, la pandemia produjo que los trámites en los consulados tuvieran algunos problemas.

“Los consulados se han visto obligados a tomar medidas de restricción de aforos y de agendamiento con cita previa, esta circunstancia amerita que los usuarios y los funcionarios se vean obligados a atender bajo una agendamiento previo”, explica Luis Gabriel Fernández, secretario general de la Cancillería.

Asimismo, dice, ha activado varios planes de contingencia para atender los trámites de los colombianos.

“Durante el 2021, se realizaron 224 consulados móviles en todos los consulados de Colombia en el mundo”, afirma Fulvia Benavides, directora de asuntos migratorios.

Pese a los inconvenientes, la Cancillería asegura que atenderá y dará solución a cada trámite requerido por un connacional.