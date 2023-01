Colombianos se han visto afectados por invierno en Estados Unidos: “Nos imposibilita salir”

El crudo invierno que se vive hoy en día en los Estados Unidos también ha afectado a los colombianos que residen en las ciudades más críticas por las temperaturas.



En relación: Invierno en Estados Unidos ha dejado más de 30 muertos

Mónica Pérez, comunicadora colombiana, le contó a Noticias Caracol la difícil experiencia que ha vivido en Buffalo, donde ni las autoridades esperaban los estragos causados por la cantidad de nieve en esta la ola invernal, considerada como de las más fuertes en los últimos tiempos.

“Alcanzamos sensación térmica de menos 30 grados Celsius, esto nos imposibilita salir ni siquiera a limpiar lo que llamamos el driveway, limpiar las calles para por lo menos alcanzar a salir. No había llamadas de emergencia, lo cual es algo totalmente atípico en los Estados Unidos, donde siempre existe el famoso 911, entonces no se podía ni siquiera. Si salías y si tenías algún tipo de accidentes, no había clínicas, no había bomberos, nadie te podía llegar a rescatar”, afirmó Mónica Pérez.



Los colombianos en varios de los estados declarados en emergencia por el inclemente invierno hablaron de lo que está sucediendo en estos territorios.



Publicidad

“Esta ola invernal nos ha azotado bastante fuerte, el fin de semana estuvimos a una temperatura de menos 13 grados centígrados, con sensaciones térmicas de menos 20 grados. Estos días ya va a estar a -6, -7 grados, pero también es bastante fuerte si utilizamos los carros porque tenemos que prenderlos y dejarlos calentar por aproximadamente 15 a 20 minutos”, expresó la colombiana residente en Carolina del Norte Lorena Cummiskey.

El ciclón tiene a estadounidenses y migrantes enfrentando uno de los momentos más difíciles por el frío extremo, la nieve y las bajas temperaturas.