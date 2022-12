Comediante ganó primera vuelta de elecciones presidenciales en Guatemala

En estos comicios no solo quedó claro que perdió el abstencionismo, sino también la corrupción.

La afluencia de los votantes, según los resultados parciales del escrutinio, puede haber superado el 78%, la cifra más alta en unas elecciones generales desde el retorno a la democracia hace ya 30 años.

Y es que muchos sectores no se atrevían a vaticinar ni siquiera que se iban a celebrar las votaciones por las manifestaciones que se iniciaron desde abril pasado para rechazar la corrupción y a la par pedir la suspensión del proceso electoral.

Parece que a última hora decidieron dar la "estocada mortal" al ausentismo y casi la mayoría de los 7,5 millones de habitantes empadronados, el 46% de ellos entre los 18 y 30 años de edad, ejerció su derecho al voto pese a los intentos de boicotear el ingreso a los colegios electorales.

La más alta participación en unos comicios se había registrado en 2011, con un 69,34% de asistencia de los 7,34 millones inscritos en el padrón en aquel entonces.

Esas elecciones fueron las que llevaron al poder al general Otto Pérez Molina, quien derrotó en la segunda vuelta al empresario Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Lider), quien cuatro años después parece ser el gran perdedor de la primera ronda celebrada este domingo.

Acusado de corrupción, Pérez Molina, militar retirado, se vio obligado a renunciar a la Presidencia la semana pasada y por ahora se encuentra en prisión provisional a la espera de que un juez decida si lo liga o no a un proceso judicial por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.