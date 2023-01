Comentó en redes mala experiencia en veterinaria y ahora debe miles de dólares en abogados

Se están volviendo comunes en EE. UU. demandas del comercio contra clientes que pusieron calificaciones negativas de sus productos.

Un hombre en la Florida ya debe unos 78 millones de pesos colombianos, en cuentas de abogados. Thomas Lloyd pensó que ir en una red social la amarga experiencia que vivió con la clínica veterinaria podría servir a otros.

“Nunca pensé que me demandarían por algo que escribí. No hay razón, porque dije nada más que la verdad”, dice.

Llevó a su perro al veterinario porque requería una cirugía urgente, esperó 6 horas y el cirujano no llegó. Cuando lo llevó otro lugar, ya era demasiado tarde…su mascota murió. En el comentario que publicó escribió:

"El personal desperdició 6 horas de la vida de mi perro y destruyeron cualquier oportunidad que pudiera haber tenido para vivir...".

Semanas después recibió una demanda por difamación, que indicaba que las declaraciones eran falsas y que habían sido publicadas de manera maliciosa e imprudente.

Pero Thomas no es el único demandado.

Una mujer en Nueva York fue demandada por su médico por publicar comentarios negativos en su contra. Un hombre en Kansas recibió una demanda por calificar con tres estrellas a un parque temático y una mujer en Carolina del Sur fue demandada por el restaurante del que se quejó porque no le aceptaron un cupón.

“En un caso así no se acude a los tribunales para buscar justicia, solo está tratando de silenciar, acosar o intimidar a un crítico de su compañía”, dice Evan Mascagni.

Según especialistas, algunos estados del país tienen leyes contra este tipo de demandas por difamación, conocidas como Slapp, pero aún no hay un estatuto federal que rija en todo el país.